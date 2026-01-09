Bolsa de Colombia mantiene altos montos negociados jalonada por acciones de Grupo Cibest (Bancolombia)

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del ocho de enero de 2026 en 2.187,07 puntos registrando una variación positiva de 0,70 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 5,76 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.115 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $122.093 millones, mostrando una variación positiva de 3,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $118.536 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (variación diaria en precio de + 1,66 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $36.643 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (variación diaria en precio de + 1,53 %) que negoció $28.670 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (variación diaria en precio de + 2,86 %) que transaron un monto de $23.157 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) que suben 3,92 %.
- En la segunda casilla, Grupo Cibest ordinaria ( Cibest) 2,86 %, logrando cerrar en máximos históricos.
- Finalmente, los títulos de Grupo Aval ordinaria (GrupoAval) que se valorizaron 1,72 %.
Las acciones de ISA (ISA) cayeron 1,85 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap