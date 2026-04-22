Los impactos económicos y riesgos jurídicos que tendría una nueva alza del salario mínimo

El presidente de la República, Gustavo Petro, planteó en el más reciente consejo de ministros la posibilidad de un nuevo incremento del salario mínimo para los trabajadores en Colombia. Según explicó, esta eventual decisión estaría relacionada con el aumento de las tasas de interés aplicado por el Banco de la República.
El mandatario sostuvo que un ajuste adicional al salario mínimo podría servir como mecanismo para mitigar los efectos de una desaceleración económica. En particular, señaló que el encarecimiento del crédito y la reducción en el consumo podrían afectar de manera directa a los trabajadores, por lo que un incremento salarial sería una alternativa para compensar esa situación.
Frente a este escenario, Nicolás Rico, socio y líder de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social, precisó los límites legales que rigen la facultad del Gobierno Nacional para fijar el salario mínimo. En ese sentido, descartó la posibilidad de adoptar decisiones discrecionales por fuera del marco normativo vigente. De acuerdo con la Ley 278 de 1996, la determinación de este ingreso debe realizarse, en primera instancia, a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia integrada por representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores.
El experto explicó que la normativa establece un procedimiento con etapas y plazos definidos. La negociación debe llevarse a cabo durante el último trimestre del año y, si no se logra un acuerdo antes del 15 de diciembre, las partes disponen de un periodo adicional para intentar alcanzar un consenso.
En caso de que persista el desacuerdo, el Gobierno está habilitado para fijar el salario mínimo mediante decreto, pero únicamente hasta el 30 de diciembre. Esta facultad tiene carácter subsidiario, lo que significa que solo puede ejercerse una vez se hayan agotado todas las instancias de concertación previstas en la ley.
En este contexto, cualquier intento de establecer un incremento por fuera de ese calendario o sin cumplir el procedimiento podría dar lugar a cuestionamientos jurídicos. La intervención unilateral del Ejecutivo no constituye una potestad discrecional plena, sino una herramienta excepcional sujeta a condiciones previamente definidas.
Así mismo, una decisión que carezca de soporte técnico suficiente o que desconozca los parámetros legales podría ser anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa, al configurarse causales como la desviación de poder o la falta de motivación.
¿Cómo serían los impactos económicos de un aumento extraordinario del salario mínimo?
El incremento del salario mínimo, independientemente de su origen, genera efectos inmediatos en el ámbito laboral. De acuerdo con Rico, en virtud del principio de orden público laboral, ningún trabajador puede percibir una remuneración inferior al mínimo legal vigente. Esto implica que los contratos de trabajo se ajustan automáticamente, sin necesidad de modificaciones formales.
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Este ajuste produce efectos en cadena dentro de las estructuras salariales de las empresas. Los trabajadores cuyos ingresos se encuentran cercanos al salario mínimo suelen exigir incrementos proporcionales, fenómeno conocido como “efecto arrastre”. Esta dinámica puede alterar las escalas salariales, las convenciones colectivas y las políticas internas de compensación.
Adicionalmente, pueden presentarse cambios en la composición de los salarios, como la revisión de esquemas de salario integral. En algunos casos, las empresas optan por modificar estas modalidades con el fin de mitigar el impacto de incrementos significativos, lo que puede derivar en procesos de desintegralización salarial.