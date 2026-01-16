Bolsa de Colombia marca otro máximo histórico con altos montos negociados

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 15 de enero de 2026 en 2.287,47 puntos registrando una variación positiva de 1,14 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,61 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.150 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $314.556 millones, mostrando una variación positiva de 10,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $285.248 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- El ETF iCOLCAP (variación diaria en precio de + 1,05 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $94.301 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Ecopetrol (variación diaria en precio de + 1,88 %) que negoció $59.557 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones preferenciales de Grupo Cibest (variación diaria en precio de + 1,01 %) que transaron un monto de $58.945 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) que suben 5,69 %.
- En la segunda casilla, Cementos Argos ordinaria (Cemargos) 3,72 %.
- Finalmente, los títulos de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que se valorizaron 2,46 %.
Las acciones de Enka (Enka) cayeron 2,05 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap