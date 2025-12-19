Bolsa de Colombia muestra leve mejoría para el cierre de semana

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 18 de diciembre de 2025 en 2.055,10 puntos registrando una leve variación positiva de 0,09 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 48,97 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.040 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.124 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $112.168 millones, mostrando una variación negativa de 23,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $147.151 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (una variación del – 0,10 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $31.837 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (una variación del – 1,65 %) que negoció $9.848 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (una variación del + 1,08 %) que transaron un monto de $8.411 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Aval ordinaria (GrupoAval) que suben 2,90 %.
- En la segunda casilla, la constructora Conconcreto (Conconcret) 1,82 %.
- Finalmente, los títulos de Pei (Pei) que se valorizaron 1,50 %.
Las acciones de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) cayeron – 1,71 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap