Bolsa de Colombia sigue al alza y está a punto de superar su máximo histórico

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 27 de octubre de 2025 en 1.956,37 puntos registrando una variación positiva de 0,54 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 41,81 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.880 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.956 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $111.399 millones, mostrando una variación negativa de 3,50 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $115.473 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
– Ecopetrol (Ecopetrol + 0,56 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $12.223 millones al finalizar el día.
– En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 0,66 %) que negoció $11.930 millones.
– Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a preferencial Grupo Sura (PFGrupsura + 2,23 %) que transó un monto de $10.822 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de la constructora El Condor (Elcondor) que suben 10,17 %.
- En la segunda casilla, el Grupo Nutresa (Nutresa) que avanzó 9,09 %.
- Finalmente, los títulos de ISA (ISA) que se valorizaron 3,29 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) cayeron – 8,45 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap