Bolsa de Colombia sube casi 10 % en inicios de 2026; ISA marca nuevo máximo

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 14 de enero de 2026 en 2.261,62 puntos registrando una variación positiva de 1,12 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 9,36 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.150 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $285.248 millones, mostrando una importante variación positiva de 66,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $171.538 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (variación diaria en precio de + 2,91 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $75.532 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos al ETF iCOLCAP (variación diaria en precio de + 0,58 %) que negoció $65.372 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones preferenciales de Grupo Cibest (variación diaria en precio de + 1,65 %) que transaron un monto de $48.655 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En primer lugar, las acciones de ISA (ISA) registran un alza de 5,36 % y cierran en máximos históricos.
- En la segunda casilla, la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) 2,91 %.
- Finalmente, los títulos del Banco de Bogotá (Bogotá) que se valorizaron 2,42 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) cayeron 1,79 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap