Filial de ISA logra cierre financiero por más de US$281 millones para megavía clave en Panamá

La filial de infraestructura vial del Interconexión Eléctrica (ISA) en Panamá logró el cierre financiero del Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, que garantiza la ejecución y culminación de una de las mayores inversiones en infraestructura bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) en ese país.
El cierre financiero, presentado por la Contratista APP Ruta del Este de ISA Vías, supera los US$281 millones y se consolida como la operación de project finance (se paga con flujos futuros) más relevante de la región, tanto por su monto como por su estructura.
Con este paso, el proyecto asegura los recursos necesarios para avanzar en su desarrollo, actualmente con un progreso físico del 9,4 %.
Para ISA, esta operación representa la capacidad para estructurar y ejecutar proyectos de gran escala en mercados estratégicos de América Latina.
Detalles del proyecto
Según informó el Ministerio de Obras Públicas de Panamá, en la fase de estructuración también fue clave la participación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, a través de estudios técnicos, legales y financieros y asistencia especializada durante el proceso de licitación APP.
La rehabilitación de la Carretera Panamericana Este abarca 246,2 kilómetros, desde el corregimiento de Las Garzas, en el distrito de Panamá, hasta Yaviza, en la provincia de Darién. Es considerada como una vía estratégica para la conectividad logística de ese país.
Se destacó además que la ejecución del proyecto permitirá movilizar capital privado a gran escala, generar más de 1.500 empleos directos y cerca de 3.000 indirectos, y dinamizar encadenamientos productivos en distintos sectores.
Con este cierre financiero, el proyecto entra en una fase relevante de ejecución.