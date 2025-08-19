Bolsa de Colombia sumó otra semana de ganancias y se acerca al récord de 1. 900 puntos

El Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 15 de agosto de 2025 en 1.856,83 puntos, registrando al cierre del día viernes variación semanal de + 3,00 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 34,59 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 1.860 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.680 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $802.208 millones, mostrando una fuerte variación positiva en este ítem de + 67,40 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $479.307 millones.
Las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) que sube 51,52 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones ordinarias del Grupo Cibest (Cibest) que avanzaron 8,33 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que incrementaron su valor 8,01 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Grupo Aval preferencial (PFaval) que presentaron una valorización de 6,20 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para el Grupo Nutresa (Nutresa) que sube 5,33 %.
Los títulos de Canacol Energy (CNEC) bajaron – 12,59 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap