ANIF advierte que algunas entidades del Gobierno dispararon su gasto de personal hasta en un 545 %

En su análisis sobre los desafíos fiscales de Colombia, el centro de pensamiento ANIF advirtió por el crecimiento desmedido de la burocracia estatal y lo describió como un problema estructural que ha impulsado el gasto público en medio del actual desbalance financiero.
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El ejercicio de «arqueología de gasto» realizado por ANIF revela que la nómina de la rama Ejecutiva ha experimentado un aumento superior al 27 % en los últimos siete años. Entre 2019 y 2026, se han incorporado aproximadamente 20.000 nuevas personas a cargo del Presupuesto General de la Nación.
«En los últimos 7 años hemos creado ocho cargos diarios», señaló José Ignacio López, presidente de ANIF este miércoles durante el evento de perspectivas macroeconómicas.
Sin embargo, este crecimiento no ha sido uniforme, concentrándose en sectores específicos donde el personal de planta se ha incrementado significativamente.
El sector de Hacienda, por ejemplo, lidera en cantidad de personal de planta que se paga con el Presupuesto, tras un aumento del 69 % en siete años. Aunque la mayor variación corresponde a Planeación con un 134 %.
Además, el informe identifica un «top 10» de entidades de la rama Ejecutiva con incrementos que López calificó de desproporcionados en términos reales entre 2019 y 2026.
El caso más alarmante es el de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), cuyo gasto de personal se disparó un 545 %. Le siguen en la lista la Superintendencia de Servicios Públicos con un 217 %, Colombia Compra Eficiente con un 179 %, y el Instituto Nacional para Ciegos con un 162 %.
Otras instituciones con crecimientos superiores al 100 % incluyen a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) con un 153 %, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con un 125 % y la Unidad de Regulación Financiera con un 110 %.
Ante este panorama, López insistió en que «necesitamos ponerle la lupa al gasto, poner en cintura el gasto» y subrayó la importancia de aplicar criterios de eficiencia en la administración pública.
Más personal, menos resultados
Uno de los puntos más críticos del análisis de ANIF es la aparente falta de correlación entre el aumento de funcionarios y la mejora en la prestación de servicios o resultados institucionales. Por ejemplo, mientras la nómina de la ANLA creció un 545 %, la entidad otorgó un 33 % menos de licencias ambientales en el mismo periodo.
Un escenario similar está la DIAN, que incorporó 10.207 nuevos funcionarios de planta desde 2023, alcanzando un total de 21.937 para 2025. A pesar de este robusto incremento de personal en el sector Hacienda (25,7 %), la entidad registró un incumplimiento en la meta de recaudo de $9,5 billones el año pasado.
Finalmente, el informe revela otros gastos operativos que, según el presidente de ANIF, “rozan lo provocador», como los $82.000 millones destinados a papelería por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para 2026, una cifra superior al gasto total en bienes y servicios de otros 12 sectores del presupuesto nacional.
Para López, estos hallazgos demuestran que, aunque existen inflexibilidades legales, hay un margen político amplio para implementar una austeridad importante que alivie la presión sobre las finanzas del país.
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