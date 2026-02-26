Bolsa de Valores de Colombia repartirá toda su utilidad de 2025 en dividendos

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) dio a conocer el proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2025 y la fecha en que se pagarán los dividendos, en los que repartirá la totalidad de las ganancias.
De acuerdo con lo informado por la bvc, el año pasado logró ganancias por $104.895 millones, cifra superior en 5,31 % a la reportada en 2024, cuando la utilidad sumó $99.321 millones.
Con esto en mente, se propone el pago de un dividendo por acción de $1.733 (el año pasado se pagó $1.621 por título), que será sometido a votación de los accionistas, en la Asamablea General que se hará el 27 de marzo. Se buscará que los dividendos ordinarios en efectivo se paguen en una cuota el 14 de abril de 2026.
Vale recordar que como parte del proceso de consolidación de nuam, el mercado integrado de Colombia, Chile y Perú, el mayor accionista de la bvc es nuam International con 94,9 % de las acciones, seguido por la Holding Bursátil Regional (1,72 %). Otras participaciones no superan el 1 %.
Así será la Asamblea de Accionistas de la bvc
De acuerdo con la Bolsa de Colombia, el siguiente será el orden del día que se cumplirá durante su reunión de accionistas
- Verificación del quórum.
- Designación presidente y secretario de la Asamblea (Parágrafo – Artículo 36 Estatutos Sociales).
- Lectura y consideración del orden del día.
- Designación de las comisiones para escrutinios, y para la revisión y aprobación del acta.
- Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Gerente de bvc año 2025, el cual Incluye: Informe de Gobierno Corporativo e informe del Comité de Auditoría y Riesgos. Dictámenes (informes) del Revisor Fiscal.
- Aprobación de Estados Financieros (Separados y Consolidados) del año 2025 y aprobación de realización Partidas de Adopción por primera vez.
- Aprobación del proyecto de distribución de utilidades y liberación de reservas.
- Aprobación Protocolo con partes relacionadas.
- Proposiciones de los accionistas (Artículo 44 Estatutos Sociales).
