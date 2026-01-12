Brasil paga sueldos europeos y es el nuevo destino favorito de los futbolistas colombianos

El flujo de futbolistas colombianos hacia el exterior cambió de manera visible en los últimos años. Brasil se consolidó como el principal destino en Latinoamérica para jugadores de Colombia, por encima de México y con una diferencia cada vez más amplia frente a Argentina. La explicación no está solo en lo deportivo, sino en una variable central: el dinero que hoy mueve el fútbol brasilero.
De acuerdo con registros de Transfermarkt y reportes de prensa especializada en el mercado de pases, Brasil es actualmente la liga con más futbolistas colombianos activos fuera de Colombia, superando a México y duplicando la presencia en Argentina. En 2025, el Brasileirão y sus dos divisiones principales concentraron más de 40 jugadores colombianos, mientras que la Liga MX ronda los 25 a 28 y la Primera División argentina no supera los 15.
Este giro responde a una transformación económica estructural. Brasil pasó de ser un mercado comprador regional a competir, en varios casos, con ligas medias de Europa. Los clubes brasileros hoy pagan salarios en dólares, ofrecen contratos largos y asumen transferencias que hace una década eran impensables para Sudamérica. Ese escenario reconfiguró las decisiones de los futbolistas colombianos y de sus representantes.
La tendencia también explica por qué los grandes históricos de Argentina dejaron de ser un destino habitual para figuras colombianas. River Plate y Boca Juniors, que durante años fueron vitrinas naturales, hoy compiten con presupuestos más ajustados frente a clubes brasileros que operan con otra escala financiera.
Brasil paga como Europa y reordena el mercado regional
El crecimiento económico del fútbol brasilero se apoya en varios factores. Los derechos de televisión internos del Brasileirão superan los US$600 millones anuales, según cifras divulgadas por medios como Globo y ESPN Brasil. A eso se suma la entrada constante de capital privado, patrocinios regionales fuertes y premios internacionales elevados por participación en Copa Libertadores y Sudamericana.
En ese contexto, Brasil paga hoy transferencias y salarios que se acercan a ligas como Portugal, Bélgica y Países Bajos. Un ejemplo claro es la llegada de Jhon Arias a Fluminense, operación que rondó los US$6 millones sumando variables, o el fichaje de Yerry Mina por Palmeiras, con un salario anual cercano a los US$2,5 millones, cifra muy por encima del promedio sudamericano.
Otros casos recientes refuerzan la tendencia. Richard Ríos fue comprado por Palmeiras en una cifra cercana a los US$2 millones, mientras que Johan Carbonero llegó a Internacional tras una operación que superó los US$4 millones. También Rafael Santos Borré, aunque con pasado europeo, encontró en Brasil un contrato competitivo y estabilidad deportiva en Internacional.
Como comparación, en México las transferencias por colombianos han sido históricamente altas, pero con menor frecuencia reciente. El fichaje más costoso sigue siendo el de Nicolás Benedetti al América, por cerca de US$6 millones, el de Roger Martínez, que superó los US$8 millones años atrás y actualmente la llegada de James Rodríguez al Club León. Sin embargo, en los últimos mercados, la Liga MX redujo la inversión directa en futbolistas sudamericanos, priorizando ajustes salariales y control financiero.
Brasil, en cambio, mantiene una demanda sostenida. La presencia de colombianos en clubes como Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Internacional, Athletico Paranaense y Gremio refleja una integración plena al sistema competitivo brasileño, donde los extranjeros no ocupan cupos restrictivos como en otras ligas.
Argentina pierde atractivo y deja de ser destino paa colombianos
El contraste con Argentina es evidente. A comienzos de la década pasada, el fútbol argentino albergaba a más de 30 futbolistas colombianos en primera división. Hoy, esa cifra se redujo a menos de la mitad por razones principalmente económicas.
La devaluación del peso argentino, las restricciones cambiarias y los límites presupuestales de los clubes redujeron su capacidad de competir por salarios y fichajes. Según datos de la Asociación del Fútbol Argentino, el presupuesto promedio de un club grande argentino es hoy inferior al de un club medio del Brasileirão.
Eso explica por qué ya no se ven fichajes de alto perfil como los de Juan Fernando Quintero, Teófilo Gutiérrez, Rafael Santos Borré o Miguel Borja en sus mejores momentos. Borja, de hecho, pasó de River Plate a Palmeiras en una transferencia cercana a los US$8 millones, una cifra que River no pudo igualar para retenerlo.
Actualmente, los colombianos en Argentina suelen llegar como apuestas jóvenes o cesiones de bajo costo. Casos como Edwuin Cetré o Jaminton Campaz muestran que el atractivo deportivo sigue existiendo, pero ya no va acompañado de un paquete económico competitivo frente a Brasil o incluso México.
Una curiosidad del mercado es que Brasil no solo le quitó jugadores a Colombia, sino también a Argentina. Futbolistas argentinos jóvenes prefieren emigrar al Brasileirão antes que quedarse en su liga local, lo que reduce aún más el margen de maniobra de los clubes históricos.
México resiste, pero ya no lidera la ruta colombiana
México fue durante años el destino preferido para los colombianos. Llegó a tener más de 60 futbolistas activos en la Liga MX y la Liga de Expansión. Hoy, esa cifra bajó de manera sostenida. La eliminación del ascenso y descenso, la reducción de cupos de extranjeros y una política de control salarial cambiaron el panorama.
Aunque clubes como América, Monterrey y Tigres siguen pagando bien, el mercado mexicano se volvió más selectivo. Los contratos largos y las compras millonarias son menos frecuentes que hace cinco o diez años. Además, el impacto deportivo internacional de la Liga MX es menor frente a la vitrina que ofrece la Copa Libertadores para los clubes brasileros.
En términos de proyección, Brasil ofrece un camino más directo hacia Europa. Un colombiano destacado en el Brasileirão tiene visibilidad inmediata para scouts europeos, algo que hoy pesa más que el salario inicial.
El resultado es claro: Brasil se convirtió en el principal polo de atracción para el futbolista colombiano, desplazando a México y dejando a Argentina en un rol secundario. La ecuación combina mejores sueldos, mayor estabilidad contractual, exposición internacional y una economía del fútbol que ya no es solo sudamericana, sino casi europea. El mapa del éxodo colombiano cambió, y Brasil marca hoy el ritmo.