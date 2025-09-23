Bvc autoriza programa de formador de liquidez para acciones ordinarias y preferenciales de Grupo Argos

Grupo Argos anunció que la Bolsa de Valores de Colombia autorizó el programa de formador de liquidez para sus acciones ordinarias y preferenciales.
Asimismo, informó que el programa, que iniciará operaciones el 24 de septiembre, será operado por Credicorp Capital, y busca aumentar la negociabilidad de los títulos mediante la presencia constante de órdenes de compra y venta en firme por parte del formador.
Adicionalmente, destacaron que este mecanismo favorece la formación de precio de las acciones ordinarias y preferenciales de Grupo Argos, lo que a su vez se traduce en beneficios para todos los accionistas de la compañía.
Por otra parte, cabe resaltar que el programa de formador de liquidez ya es usado por Cementos Argos, la empresa de materiales de construcción de Grupo Argos, y, según indicaron, ha contribuido a promover la liquidez y ayuda a mitigar la volatilidad de la acción en el mercado de valores, al facilitar la entrada y salida de inversionistas.
Más detalles del programa
Grupo Argos explicó que este nuevo programa hace parte de una estrategia integral de revelación de valor a los accionistas de Grupo Argos que incluye más de 25 transacciones de simplificación y foco por más US$2.000 millones durante la última década, la disminución de la deuda neta consolidada a niveles cercanos a cero y la ejecución de los programas de recompra, así como de las iniciativas Sprint para Cementos Argos y EnergizarC para Celsia.
Además, los programas de recompra de acciones aprobados por las asambleas de accionistas de Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia, que ascienden a $1 billón, continuarán su ejecución. A la fecha se han destinado más de $768.000 millones de manera consolidada en esta iniciativa.
