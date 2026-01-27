Caja de compensación anunció pago de subsidios por medio de Bre-B: Así funcionará la operación

Las cajas de compensación familiar son entidades del sistema de seguridad social en Colombia cuyo objetivo principal es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores dependientes que perciben ingresos bajos o medios, así como la de sus familias. Estas organizaciones cumplen un papel clave en la redistribución de recursos y en la oferta de programas sociales orientados al bienestar, la educación, la recreación y el acceso a subsidios económicos.
El funcionamiento de las cajas de compensación se basa en los aportes que realizan los empleadores, equivalentes al 4 % de la nómina mensual. Con estos recursos, las entidades administran diferentes beneficios que buscan aliviar la carga económica de los trabajadores afiliados, especialmente a través del subsidio monetario, uno de los apoyos más relevantes para los hogares que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
En este contexto, y con el propósito de facilitar el acceso a los recursos por parte de los afiliados, la caja de compensación Compensar anunció su integración al sistema de pagos inmediatos Bre-B. Este modelo, implementado por el Banco de la República, permite realizar transferencias de dinero de forma inmediata entre distintas entidades financieras, utilizando un sistema de identificación conocido como “llaves”, que simplifica las transacciones y reduce la dependencia de canales tradicionales.
La incorporación de Bre-B representa un cambio significativo en la forma en que Compensar realiza la entrega de los subsidios a sus afiliados. A partir de esta integración, los pagos de ciertos beneficios se efectuarán de manera inmediata, lo que elimina los tiempos de espera y los desplazamientos físicos que antes eran necesarios para acceder al dinero. De esta manera, los recursos estarán disponibles de forma casi instantánea, una vez se autorice el beneficio correspondiente.
¿Cómo funcionará la operación tras la incorporación de Bre-B a Compensar?
Una de las principales ventajas de este nuevo esquema es que los afiliados que reciban el subsidio monetario podrán disponer de los recursos de manera inmediata. Esto implica que el dinero se reflejará en la cuenta o billetera digital sin demoras, lo que facilita su uso para atender necesidades cotidianas o compromisos urgentes.
Adicionalmente, el sistema permitirá enviar dinero a cualquier entidad financiera del país que esté vinculada a Bre-B, sin restricciones de horario. Las transferencias podrán realizarse las 24 horas del día, lo que amplía las opciones de manejo del subsidio y brinda mayor flexibilidad a los usuarios.
Compensar informó que estas operaciones podrán efectuarse a través de la aplicación de la Billetera Móvil Compensar, desde donde los afiliados tendrán la posibilidad de gestionar sus recursos de forma sencilla y segura. Asimismo, la entidad señaló que este avance tecnológico estará acompañado de la incorporación gradual de nuevos beneficios, con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer el acceso oportuno a los apoyos económicos que ofrece la caja de compensación.