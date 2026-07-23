Cámara tendrá la última palabra sobre polémica posesión de De la Espriella en guarnición militar: así están las cuentas

La Cámara de Representantes tendrá la última palabra sobre la propuesta de trasladar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella al departamento del Cauca, luego de que el Senado aprobara el cambio de sede con 55 votos a favor y 32 en contra.
La votación dio luz verde al primer paso para que la ceremonia de juramento del presidente electo pueda realizarse fuera del tradicional recinto del Capitolio Nacional, en Bogotá. Sin embargo, la iniciativa aún requiere el aval de la Cámara para que el traslado quede autorizado.
La barrera en Cámara para la posesión de Abelardo
A diferencia del Senado, la Cámara de Representantes presenta un panorama mucho más fragmentado, lo que anticipa una negociación voto a voto.
De acuerdo con la actual declaratoria de los partidos, el bloque de Gobierno reúne 43 representantes, mientras que la oposición cuenta con 40. Las 101 curules restantes pertenecen a partidos, movimientos regionales, circunscripciones étnicas, CITREP y otros sectores que aún no han definido formalmente su posición frente al Ejecutivo.
Aunque La U y el Partido Conservador podrían fortalecer la coalición gubernamental, ni siquiera con esos apoyos se garantizaría una mayoría. “El bloque alcanzaría cerca de 75 representantes, todavía por debajo de los 93 votos necesarios para lograr la mayoría absoluta en la plenaria”, explica Orza, agencia de asuntos públicos.
Este escenario hace que el peso de las bancadas regionales sea determinante.
Además, varios representantes fueron elegidos mediante coaliciones departamentales o circunscripciones especiales, por lo que no necesariamente seguirán la línea de los partidos nacionales durante las votaciones.
Persisten las críticas al traslado
La propuesta no ha estado exenta de cuestionamientos. Uno de los opositores es el senador del Centro Democrático, Rafael Nieto Loaiza, quien ha manifestado que no comparte la decisión de trasladar la posesión presidencial al Cauca y considera que el acto debería mantenerse en una guarnición militar o en el escenario institucional habitual.
Más allá del debate político, también empiezan a surgir interrogantes sobre el costo logístico que implicaría trasladar al Congreso, el Gobierno, los organismos de seguridad, el cuerpo diplomático y todo el dispositivo requerido para una ceremonia de posesión presidencial fuera de Bogotá.
La discusión en la Cámara no solo definirá el lugar donde se realizará la investidura de Abelardo de la Espriella, sino que también será otra prueba de gobernabilidad, por ahora, ningún bloque tiene el control de la plenaria y cada iniciativa deberá negociarse voto por voto.