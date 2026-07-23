Moody’s ve beneficios para Itaú Colombia tras la venta de su banca minorista; recibirá $400.000 millones de capital

En medio de la venta del negocio de clientes minoristas de Banco Itaú Colombia, que pasarán al Banco de Bogotá, la calificadora de riesgo Moody’s dio a conocer su perspectiva sobre este negocio al tiempo que confirmó las calificaciones de la filial local de Itaú.
Sobre la reorganización que ejecuta el banco brasileño, que incluye el negocio con Banco de Bogotá, la firma afirmó que “probablemente mejorará la generación de utilidades a mediano plazo”.
Como lo ha indicado Itaú Colombia, con la venta de su banca minorista que implicará el cambio de banco para cerca de 270.000 clientes, su foco estará en el negocio corporativo.
Sobre esto, Moody’s reconoció que se modificará el perfil de financiación del banco, haciéndolo más dependiente de clientes corporativos y financiación institucional, “que suelen ser menos estables y a corto plazo”.
Relacionado: Clientes naturales de Itaú llegarán al Banco de Bogotá en agosto; este fue el costo de la billonaria transacción
Moody’s también indicó que las presiones a corto plazo sobre la rentabilidad, relacionadas con los costos asociados a la venta, serán “parcialmente compensadas” por una inyección de capital de hasta $400.000 millones que ejecutará Banco Itaú Chile, en el segundo semestre de 2026.
También reconoció estabilidad en los indicadores de capital y bajos índices de préstamos problemáticos durante los últimos cinco trimestres.
¿Qué viene para Itaú Colombia?
Roxana Zamorano Pozo, CFO de Itaú Colombia, aseguró que la ratificación de las calificaciones por parte de Moody’s refleja “la confianza en la solidez financiera, en el respaldo de Grupo Itaú y en la estrategia que estamos ejecutando para enfocarnos en el negocio de banca corporativa, empresarial y de tesorería”.
La ejecutiva explicó que Colombia es un mercado estratégico para el Grupo Itaú, por lo que la entidad tiene un compromiso de permanencia en el país, donde busca avanzar en su plan de crecimiento acompañando a sus clientes en el desarrollo de sus planes de inversión y expansión regional.
En ese sentido, reafirmó que la entidad bancaria continuará fortaleciendo su propuesta de valor para empresas, clientes corporativos e institucionales: “Nuestra capacidad regional como el banco privado más grande de América Latina por tamaño de activos y la experiencia de más de un siglo en la región, nos permiten apalancar una estrategia integral única para nuestros clientes en Colombia”.
Asimismo, destacó que la entidad mantendrá su compromiso de inversión en tecnología, gestión de datos y desarrollo de productos de cara a las necesidades de sus clientes, también a través de la gestión de sus filiales Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá.
—