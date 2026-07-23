Dólar en Colombia intenta subir en su apertura, desafiando los mínimos de varias jornadas

El mercado cambiario local abrió la sesión de este miércoles con un ligero cambio de tendencia en sus primeras operaciones.
Tras haber cerrado la jornada anterior en $3.207,40, el dólar en Colombia registró una apertura al alza en $3.224, intentando frenar la fuerte presión vendedora que ha arrastrado a la divisa a niveles mínimos no vistos en años.
Sin embargo, la volatilidad continúa marcando la pauta mientras los operadores evalúan si la moneda encontrará un soporte definitivo o si continuará su senda bajista.
De acuerdo con el reporte de JP Tactical Trading, la divisa retrocedió hacia la zona de los $3.215 en los primeros cruces, manteniéndose dentro de los parámetros establecidos por su modelo táctico.
«El dólar en Colombia sigue muy extendido a la baja. Estaremos muy atentos a medida que aumente la participación en el mercado, ya que venimos de varias jornadas desafiando la zona de soporte y la presión vendedora no se ha detenido», señalaron analistas de la firma, advirtiendo que la atención se concentra en si el precio perfora la barrera de los $3.200 hacia los $3.100 o si comienzan a aparecer flujos de compradores.
Por su parte, informes de Credicorp Capital recuerdan que la apreciación acumulada del peso responde tanto a factores macroeconómicos internos, entre ellos, la expectativa de un incremento en la tasa de intervención del Banco de la República para contener la inflación, como a la confianza generada en torno a la agenda económica del gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella.
A nivel global, el índice DXY sigue respetando el piso de los 100,5 puntos, mientras que en la región las monedas de referencia en México y Brasil consolidan techos clave.
Petróleo desbocado por tensiones en el Mar Rojo
El comportamiento cambiario local discurre en paralelo a una tormenta en los mercados energéticos internacionales. Los precios del petróleo retomaron una fuerte senda alcista, superando nuevamente los US$98 por barril para el crudo Brent (que sube un 4,7 %, mientras para el WTI se negocia en US$90,44, con un avance del 4,2 %.
Este nuevo repunte, que ubica al crudo en máximos de seis semanas, responde a la intensificación del conflicto en Medio Oriente tras los ataques con drones y misiles reivindicados por los hutíes de Yemen contra dos petroleros saudíes en el Mar Rojo.
El cierre previo del Estrecho de Ormuz y la vulnerabilidad de rutas alternas como el estrecho de Bab el-Mandeb han encendido las alarmas globales sobre el suministro energético, avivando temores de un nuevo rebrote inflacionario que complique las futuras decisiones de tasas de la Reserva Federal.
Noticias en Colombia
El Senado de Colombia aprobó, con 55 votos a favor y 32 en contra, el traslado temporal de su sede al departamento del Cauca para permitir que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente el próximo 7 de agosto fuera de Bogotá.
La decisión aún requiere el aval de la Cámara de Representantes y no define si la ceremonia se realizará en una guarnición militar, como lo solicitó el presidente electo para rendir homenaje a la fuerza pública y enviar un mensaje de firmeza frente a los grupos ilegales.
La propuesta ha abierto un debate político y jurídico, ya que la posesión debe realizarse ante el Congreso y exige coordinación entre ambas cámaras para garantizar la validez del acto.
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