Itaú ajusta proyecciones económicas para Colombia por cambio de gobierno e impacto de El Niño

El triunfo electoral de Abelardo De La Espriella, quien se posesionará el próximo 7 de agosto como presidente de Colombia, ha marcado un punto de giro en las perspectivas económicas.
Según el más reciente informe de Itaú, el país se encamina hacia una política enfocada en la consolidación fiscal, la desregulación y la reapertura del sector de hidrocarburos a la inversión privada. Sin embargo, este optimismo político se cruza con un panorama técnico complejo marcado por presiones inflacionarias y desafíos climáticos.
El análisis de la entidad financiera subraya que el éxito de los indicadores fiscales dependerá estrechamente de la ejecución de la agenda del nuevo gobierno. Aunque se proyecta una reducción del déficit fiscal nominal al 5 % del PIB en 2026 (frente al 6,5 % previo), esta mejora está condicionada a la aprobación de una reforma tributaria ambiciosa que recaude cerca del 1,5 % del PIB.
Además, la nueva administración planea reducir el tamaño del estado e implementar recortes de impuestos junto a mejoras en la administración tributaria. No obstante, Itaú advierte que la fragmentación política en el Congreso podría representar un obstáculo para estas reformas legislativas.
El factor climático y el repunte de la inflación
Uno de los mayores riesgos para la estabilidad económica es la llegada del fenómeno de El Niño. Con una probabilidad del 60 % de un evento fuerte hacia finales de año, se espera que la menor pluviosidad obligue a recurrir a generación térmica más costosa, elevando los precios de la energía.
Como consecuencia, Itaú revisó al alza su proyección de inflación para el cierre de 2026, situándola en un 7,5 %. El sector de alimentos sería uno de los más golpeados, con una inflación esperada del 12,9 % para finales de este año.
Ante este escenario de inflación persistente y una demanda interna que se mantiene resiliente, se prevé que el Banco de la República adopte una postura más restrictiva.
El informe proyecta que el ciclo de endurecimiento llevará la tasa de intervención al 13 % para finales de 2026, un incremento respecto al 11 % previsto anteriormente. Se espera que el alivio en las tasas comience de forma gradual solo en 2027, bajando al 11,5 %.
Crecimiento y fortaleza del peso colombiano
A pesar de los vientos en contra, los expertos de Itaú creen que la actividad económica mostró resiliencia en el segundo trimestre de 2026, impulsada por el sector servicios. Por ello, estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,2 % para 2026 y de 2,4 % para 2027.
En cuanto al mercado cambiario, dado la reducción de la prima de riesgo tras las elecciones ha fortalecido la moneda local, la nueva proyección sitúa el tipo de cambio en $3.400 por dólar para finales de 2026 y 2027, una apreciación significativa frente a la estimación anterior de $3.600.
Así, el escenario macroeconómico de Colombia bajo la nueva administración de De La Espriella ofrece señales de austeridad y apertura, pero su éxito real estará ligado a la capacidad de navegación política en el Congreso y a la gestión de los choques externos climáticos que amenazan con encarecer el costo de vida de los colombianos.
—