Confirmado acuerdo de reorganización de Monómeros: empresa podrá atender deudas y ejecutar plan de negocios

La Superintendencia de Sociedades reveló que fue confirmado el acuerdo de reorganización empresarial de la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A., dentro del proceso de insolvencia, una vez celebrada la audiencia dirante el tres y el 10 de julio de este año.
Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es una compañía del sector industrial y petroquímico, dedicada a la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios, con operación estratégica en el país y relevancia en la cadena de suministro del sector agrícola.
El proceso de reorganización fue iniciado en marzo de 2025, como resultado de una situación financiera compleja que hacía necesario preservar la empresa como unidad productiva y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias. Posteriormente, una vez surtidas las etapas procesales correspondientes, incluyendo la aprobación del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, se logró la negociación del acuerdo con los acreedores.
La confirmación del acuerdo se adoptó tras verificarse que este obtuvo una votación favorable del 99,569% de los votos emitidos, cumpliendo ampliamente las mayorías exigidas por la ley, lo que refleja un alto consenso entre los acreedores.
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Así será la reorganización de Monómeros
Según explicó la entidad, el acuerdo permite atender el pasivo reorganizable bajo un esquema estructurado, que respeta la prelación legal de créditos. Desde el punto de vista financiero y operacional, el acuerdo se soporta en un plan de negocios y en proyecciones de flujo de caja que permiten garantizar la viabilidad de la compañía, bajo un esquema de disciplina financiera, restricciones a la distribución de utilidades y seguimiento permanente a través de un Comité de Acreedores.
Con la confirmación del acuerdo, se busca la preservación de la empresa como fuente generadora de empleo, la continuidad de su operación en un sector estratégico para el país y la protección del crédito, en concordancia con los principios de empresa en marcha, función social y conservación del empleo.
La superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda Quintero, señaló que: “La confirmación del acuerdo de reorganización de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. evidencia la efectividad del régimen de insolvencia empresarial para alcanzar soluciones concertadas entre deudor y acreedores, incluso en procesos de alta complejidad. Este acuerdo permite preservar una compañía estratégica, garantizar el cumplimiento ordenado de las obligaciones y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de recuperación empresarial».
«Desde la Superintendencia de Sociedades continuaremos verificando el cumplimiento del acuerdo, asegurando que su ejecución se desarrolle bajo criterios de legalidad, transparencia y equidad, en beneficio de todos los intervinientes y del tejido empresarial del país», agregó la funcionaria.