Cambio en cúpula de Grupo Éxito: Pablo Montoya se retira como gerente retail de la compañía

El Grupo Éxito comenzará el 2026 con un movimiento en sus cargos ejecutivos, pues Pablo Montoya Dávila se retirará como gerente retail a partir del 4 de enero, tras siete años al interior de la compañía.
Montoya publicó un mensaje en el cual anunció su decisión, al tiempo que recordó su paso por esta empresa y agradeció al actual CEO, Carlos Calleja, a los expresidentes y otros líderes destacados del Grupo Éxito.
“He aceptado nuevos retos profesionales que me llenan de emoción. A Francisco Vásquez mis mejores deseos y estoy seguro de sus capacidades para seguir liderando el equipo”, dijo.
Es administrador de Negocios de la Universidad Eafit, y cuenta con una especialización en Estudios Políticos de la misma institución y una maestría en Administración y Planeación de la University College London (UCL).
Se unió a Grupo Éxito en 2018, iniciando su trayectoria en el área de Sostenibilidad, donde estuvo durante cinco años. Posteriormente, se desempeñó como gerente de la marca Éxito y luego llegó hasta su posición actual.
¿Qué dijo en su mensaje de despedida?
Montoya publicó unas palabras en su cuenta de LinkedIn, en las que hizo un repaso por su tiempo al interior de la organización: “El legado de don Gustavo Toro, del Dr. Gonzalo Restrepo fueron inspiración y motivación permanente”, resaltó.
También reconoció “el honor de haber aprendido en todos los aspectos posibles del Dr. Carlos Mario Giraldo. Trabajar a su lado, ver en su ejemplo que la excelencia es el hábito de hacer lo correcto, y que la cultura corporativa debe ser como la respiración, que vibre y viva, sin tener que hacerlo de manera consciente”.
Sobre CEO de la compañía, Carlos Calleja, destacó: “Ha creído en mí, me ha retado a ser mejor cada día y cuyo rigor, cercanía con el territorio y fe movilizan resultados contundentes”.
También mencionó a la Fundación Exito, tras estar en su Junta Directiva por 5 años y dijo: “Soy testigo, de los miles de niños y niñas que hoy tienen una mejor nutrición que les permitió cambiar su futuro. La causa liderada por la Fundación de tener un país sin desnutrición infantil ha sido el mayor legado para el país”. Agradeció también a su equipo y a otras personas relevantes durante su paso por la compañía.
