El cambio laboral en Colombia que impactará a millones de trabajadores y empresas 

Un ajuste silencioso en la justicia laboral colombiana está a punto de cambiar la forma en que empresas y trabajadores enfrentan sus conflictos. Aunque no se trata de una reforma visible en el día a día inmediato, sus efectos podrían sentirse rápidamente en tribunales, decisiones judiciales y costos empresariales.
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El nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social marca un punto de inflexión en la manera en que se tramitan los procesos laborales en el país.
Su entrada en vigor no solo redefine procedimientos, sino que introduce un enfoque que podría modificar el equilibrio entre empleadores y trabajadores.
El nuevo Código ha sido presentado como una de las reformas más profundas a la justicia laboral en Colombia en las últimas décadas. Según el documento oficial, su propósito es “modernizar los procedimientos judiciales, fortalecer la protección de los derechos fundamentales y responder a los desafíos” actuales del sistema .
Sin embargo, el verdadero impacto está en cómo se transforman las reglas del juego dentro de los procesos judiciales. La reforma adopta un enfoque más garantista y amplía las facultades de los jueces, lo que cambia la dinámica tradicional de los litigios laborales.
Esto implica que las empresas ya no solo deberán defenderse, sino anticiparse a escenarios en los que el juez tendrá un rol mucho más activo en la construcción del proceso.
Un nuevo rol del juez y más exigencias para las empresas
Uno de los cambios estructurales es la redefinición del papel del juez. El Código fortalece su rol como director del proceso y convierte en obligaciones aspectos que antes eran facultativos.
Entre estos cambios se encuentran la inmediación, la posibilidad de emitir fallos extra y ultra petita, la redistribución de la carga de la prueba y la facultad de decretar pruebas de oficio.
Como lo explicó Gustavo Gnecco, socio de Godoy: “El nuevo Código trae un cambio estructural en la forma en que se gestionan los juicios laborales. Muchas facultades del juez ahora son obligaciones, y esto exige a las empresas una administración mucho más diligente, rigurosa y técnica de sus procesos” .
Este nuevo escenario implica que los empleadores deberán fortalecer su capacidad de respuesta jurídica, especialmente en la recolección y gestión de pruebas.
Otro de los cambios clave está en los tiempos procesales. Con la entrada en vigor del Código, se reducirá de manera considerable el plazo para contestar demandas ordinarias.
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Esto obliga a las empresas a contar con sistemas más ágiles para identificar riesgos, estructurar defensas y responder en tiempos más cortos. La demora o la falta de información podría traducirse en desventajas procesales significativas.
Además, el Código introduce nuevos procesos especiales, incluyendo aquellos relacionados con reintegros por fuero, protección de derechos sindicales y el proceso monitorio, lo que amplía el espectro de litigios posibles .
Uno de los elementos más disruptivos es la incorporación de enfoques de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica.
Esto abre la puerta a decisiones judiciales que antes no eran habituales en el sistema laboral colombiano. En otras palabras, el juez no solo evaluará el cumplimiento de la norma, sino también el impacto del conflicto en las partes.
A esto se suma la posibilidad de decretar medidas cautelares innominadas, lo que incrementa la capacidad del juez para intervenir de forma preventiva o correctiva en los casos.
Más litigios en materia laboral y mayores riesgos económicos
Desde el punto de vista empresarial, uno de los principales riesgos es el posible aumento de la litigiosidad. El nuevo marco normativo podría incentivar más reclamaciones, en un contexto donde los trabajadores cuentan con mayores herramientas de protección.
Jennifer Molina, gerente de Litigios de Godoy, advirtió que “este nuevo marco normativo puede aumentar la litigiosidad y elevar sustancialmente las responsabilidades probatorias de las empresas” .
Esto no solo implica más procesos judiciales, sino también mayores costos asociados a defensa, provisiones y posibles sanciones. La entrada en vigor del nuevo Código, prevista para el próximo 4 de abril, obligará a las empresas a replantear sus estrategias legales.
El enfoque pasa de un litigio reactivo a uno preventivo. Esto implica anticipar posibles reclamaciones, fortalecer la documentación interna, mejorar los sistemas de notificación y asegurar una gestión rigurosa de los procesos.
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También será clave evaluar contingencias económicas y establecer protocolos claros para responder a demandas en tiempos reducidos.