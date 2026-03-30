Oficinas en Bogotá se encarecen más de 30%: la alternativa que gana fuerza para ahorrar 

El aumento en el costo de las oficinas en Bogotá ya no es solo un problema de grandes empresas. También empieza a impactar directamente al ciudadano de a pie: emprendedores, profesionales independientes y pequeños negocios que buscan un espacio para trabajar enfrentan hoy precios más altos y menos opciones disponibles en la ciudad.
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Para muchos, acceder a una oficina se ha convertido en un reto financiero. Ya no se trata únicamente de encontrar una buena ubicación, sino de lograr que el costo del arriendo no desbalancee el presupuesto mensual.
En un contexto donde el trabajo presencial vuelve a tomar fuerza, esta presión empieza a sentirse tanto en compañías como en trabajadores que necesitan un lugar físico para operar.
Oficinas en Bogotá: menos disponibilidad y precios en alza
El mercado corporativo de la capital atraviesa un momento de fuerte dinamismo. Durante 2025, Bogotá registró una de las tasas de vacancia más bajas entre las principales ciudades de América Latina, con un nivel de 6,7 %, lo que representó una caída de 3,8 puntos porcentuales frente al año anterior.
Este comportamiento refleja una demanda sostenida, especialmente por espacios de alta calidad. De hecho, la absorción neta acumulada alcanzó los 66.359 metros cuadrados en 2025, impulsada por empresas que buscan oficinas Clase A en ubicaciones estratégicas de la ciudad.
Sin embargo, esa menor disponibilidad ha tenido un efecto directo sobre los precios. El arriendo promedio de oficinas Clase A cerró el año alrededor de US$23 por metro cuadrado al mes, lo que representa un incremento superior al 30 % frente a 2024.
Este aumento no solo supera ampliamente el promedio regional —ubicado cerca de US$21,4 por metro cuadrado con un alza cercana al 12 %— sino que también eleva la barrera de entrada para nuevos negocios, startups y trabajadores independientes que buscan formalizar su operación.
A la par del encarecimiento, hay un factor que agrava el panorama: el regreso a esquemas más presenciales. Aunque el trabajo híbrido se mantiene, cada vez más empresas están reforzando la asistencia a oficinas para impulsar productividad y cultura organizacional.
Según un estudio de Michael Page y WeWork, el 48 % de los trabajadores ya opera bajo un esquema completamente presencial, mientras que el 35 % lo hace de forma híbrida.
Esto implica una mayor necesidad de espacios físicos, no solo para grandes corporaciones, sino también para equipos pequeños, freelancers y emprendimientos que requieren entornos adecuados para reunirse, atender clientes o desarrollar sus actividades.
La alternativa para ahorrar dinero en arriendo de oficinas
Frente a este escenario, los espacios de trabajo flexible empiezan a consolidarse como una alternativa tanto para empresas como para ciudadanos.
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Estos modelos permiten acceder a oficinas completamente equipadas sin asumir altos costos iniciales ni compromisos de largo plazo. Para un emprendedor o profesional independiente, esto puede significar la posibilidad de trabajar en ubicaciones estratégicas sin asumir contratos rígidos o inversiones en adecuación.
Además, el modelo permite pagar únicamente por el uso del espacio, lo que facilita ajustar el gasto según las necesidades reales del negocio o del trabajador.
A esto se suma el acceso a servicios incluidos como internet de alta velocidad, salas de reuniones, zonas comunes y espacios diseñados para el bienestar, elementos que antes implicaban costos adicionales difíciles de asumir para muchos.
Para Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica, este cambio refleja una transformación más amplia: “Las empresas hoy buscan soluciones que les permitan enfocarse en su negocio mientras un socio estratégico gestiona el espacio de trabajo. Los modelos flexibles ofrecen infraestructura lista para usar, escalabilidad y experiencias diseñadas para el bienestar y la productividad de los equipos”.
Lo que está ocurriendo en Bogotá no es solo un ajuste de precios, sino una transformación en la forma en que empresas y ciudadanos conciben el trabajo presencial.
Cada vez más organizaciones están optando por esquemas mixtos que combinan oficinas tradicionales con espacios flexibles. Pero al mismo tiempo, más ciudadanos están migrando hacia estos modelos como una forma de acceder a mejores condiciones sin asumir costos elevados.
En una ciudad con vacancia en mínimos históricos y precios al alza, el acceso a una oficina se convierte en un factor clave no solo para la operación empresarial, sino para la competitividad de miles de trabajadores.
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De cara a los próximos meses, la tendencia apunta a que los costos seguirán presionando el mercado. En ese escenario, tanto empresas como ciudadanos deberán tomar decisiones más estratégicas sobre dónde y cómo trabajar.