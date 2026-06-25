Cambio Radical será partido de Gobierno en administración De La Espriella y acompañará las reformas

Luego de la entrega oficial de credenciales a Aberlardo de la Espriella como próximo presidente de Colombia, más partidos políticos siguen sumándose a su administración, que comenzará el próximo 7 de agosto.
Ahora fue el turno de Cambio Radical, que anunció que sus bancadas, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, se declararon partido de Gobierno y acompañar al presidente electo “en el propósito de recuperar el rumbo del país, fortalecer sus instituciones y trabajar por soluciones concretas para los colombianos”.
La colectividad afirmó que los congresistas acompañarán las reformas y proyectos “que permitan avanzar en seguridad, crecimiento económico y bienestar social”, trabajando de manera articulada con el nuevo gobierno.
Cambio Radical también manifestó que, al comenzar la próxima legislatura el 20 de julio, “con la instalación del nuevo Congreso de la República, presentará una ambiciosa agenda legislativa”.
Esta serie de iniciativas estarán enfocadas “en las grandes prioridades nacionales”, entre las que destacaron: La recuperación del sistema de salud, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo, la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes, y la equidad.
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Cambio Radical se suma al Centro Democrático
Desde hace dos días, cuando todavía no se había ratificado oficialmente el triunfo de Abelardo de la Espriella, el Centro Democrático ya había anunciado que se declara oficialmente partido de Gobierno y acompañará las principales iniciativas de la nueva administración.
La decisión fue comunicada en un pronunciamiento firmado por los 47 congresistas de la colectividad, reunidos bajo los lineamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido; Gabriel Vallejo, director nacional; y Paloma Valencia, vocera política y programática.
En el documento, la bancada manifestó que apoyará las iniciativas del presidente electo encaminadas a “recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades para los colombianos”.