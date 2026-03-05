Estos son los cambios que tendría la Junta Directiva de ISA; se reveló la plancha de candidatos

Interconexión Eléctrica (ISA), filial del Grupo Ecopetrol, publicó la plancha de candidatos para su Junta Directiva que será puesta a consideración de los accionistas en la próxima Asamblea que se realizará el 26 de marzo.
Esta propuesta contempla algunos cambios, tanto por los nominados por Ecopetrol, como por los nominados por los fondos de pensiones.
En concreto, por el lado de los postulados por la petrolera colombiana permanecerán Ricardo Roa, su presidente, además de David Alfredo Alarcón y Fabiola Leal Castro.
Por su parte, saldrían del Directorio Lucía Cirstina Díaz y Luis Ferney Moreno. En su reemplazo ingresarían Mónica de Greiff y Álvaro Torres (quienes vienen de estar en la Junta Directiva de Ecopetrol).
Cambios en los nominados por los fondos de pensiones
Por el lado de los fondos de pensiones se mantienen Germán Arce, presidente de Asofiduciarias; así como Juan Pablo Zárate, excodirector del Banco de la República.
Quien dejaría la Junta de ISA es Camilo Zea, gerente de Pronus; cuya silla sería ocupada por Astrid Martínez, expresidenta del Grupo Energía Bogotá y hace parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Por el lado del nominado por Empresas Públicas de Medellín no hay cambios y seguiría Juan Emilio Posada, quien fue presidente de ISA entre 2022 y 2024.
