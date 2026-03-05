Camila Osorio venció a una campeona de Grand Slam en su debut y avanza a segunda ronda en Indian Wells

La colombiana Camila Osorio debutó con victoria en el WTA 1000 de BNP Paribas Open tras vencer a la estadounidense Sloane Stephens por 6-4 y 6-1 en 81 minutos. El triunfo le permitió avanzar a la segunda ronda del torneo que se disputa en California y asegurar ingresos superiores a US$36.000 en premios.
Osorio, actual número 61 del ranking mundial, logró revertir un inicio adverso después de perder su primer servicio. La cucuteña cerró el primer set en el décimo game luego de ganar tres de los últimos cuatro juegos y tomó ventaja tras 46 minutos de partido. En el segundo parcial dominó con claridad: generó cuatro oportunidades de quiebre, convirtió dos y se adelantó 4-0, diferencia que resultó definitiva.
Con esta victoria, la tenista colombiana suma su quinto triunfo ante campeonas de Grand Slam. Antes había derrotado a Sofia Kenin, Jelena Ostapenko, Naomi Osaka y Emma Raducanu. Dos de esos resultados ocurrieron en torneos WTA 1000, una de las categorías más relevantes del circuito femenino.
El torneo de Indian Wells reparte en 2026 una bolsa total de US$9,41 millones para el cuadro femenino, con igualdad de premios respecto al circuito masculino. La campeona del torneo recibirá US$1,15 millones, mientras que la finalista obtendrá US$612.340, según datos de la WTA.
Para Camila Osorio, el avance a segunda ronda ya representa un ingreso asegurado mayor al que reciben las jugadoras eliminadas en el debut, quienes obtienen US$24.334.
Cuánto dinero puede ganar Camila Osorio si avanza en Indian Wells
El sistema de premios del WTA 1000 de Indian Wells aumenta de forma progresiva en cada ronda. Al asegurar su paso a segunda ronda, Osorio ya tiene garantizados US$36.110 en premios.
Si logra seguir avanzando, las cifras pueden crecer rápidamente:
- Tercera ronda: US$61.865
- Octavos de final: US$105.720
- Cuartos de final: US$193.645
- Semifinal: US$340.190
- Finalista: US$612.340
- Campeona: US$1.151.380
Además del dinero, el torneo entrega puntos para el ranking mundial. La campeona suma 1.000 puntos WTA, mientras que alcanzar la segunda ronda entrega 35 puntos.
El próximo partido de Camila Osorio será frente a la estadounidense Iva Jovic, actual número 18 del ranking mundial y una de las jugadoras jóvenes con mayor ascenso en el circuito. Jovic alcanzó recientemente los cuartos de final del Australian Open 2026.
Existe un antecedente entre ambas: la estadounidense venció a la colombiana en el WTA 500 de Guadalajara en 2025.
Cómo les ha ido a las colombianas en Indian Wells
El torneo de Indian Wells es considerado uno de los eventos más importantes del tenis fuera de los Grand Slam. Se disputa desde 1974 y desde 1996 forma parte del grupo de torneos equivalentes a los actuales WTA 1000.
Históricamente, las jugadoras colombianas han tenido presencia limitada en este torneo. La figura con mejores resultados ha sido Camila Osorio en los últimos años.
La cucuteña ya había superado la primera ronda en la edición de 2025, cuando derrotó a Naomi Osaka, otra campeona de Grand Slam. En aquella participación alcanzó la segunda ronda, igualando su mejor resultado en el torneo hasta ese momento.
En paralelo, otra colombiana también participa en el cuadro principal. Emiliana Arango tiene programado su debut frente a la estadounidense Hailey Baptiste en el Indian Wells Tennis Garden.
Si logra avanzar a la tercera ronda, Osorio no solo mejorará su mejor registro histórico en Indian Wells, sino que también superará los US$60.000 en premios en el torneo, consolidando uno de los mejores inicios de temporada para el tenis femenino colombiano.