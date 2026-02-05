Por primera vez en 25 años en Colombia, el carbón registró menores ingresos en exportaciones que el café

Es la primera vez en 25 años que las exportaciones de carbón fueron inferiores a las del café. Si se miran las cifras oficiales, el café le traía más recursos a Colombia desde 1992 hasta el 2000, concluyendo este último año con cifras superiores a US$1.000 millones FOB (Free On Board) en exportaciones de café, mientras que el carbón registró US$892.882 FOB.
Fue en 2001 cuando el comportamiento cambió. Ese año, las transacciones de café disminuyeron frente al periodo anterior, descendiendo a US$763.842 FOB, mientras que el carbón registró más de US$1,19 millones FOB.
El comportamiento no varió hasta 2025 si se comparan únicamente las exportaciones registradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en cuanto a que el café no lograba superar las ventas externas de carbón.
Incluso, las ventas por comercio en el exterior de este mineral alcanzaron su pico en 2022, al registrar más de US$12,2 millones FOB, más que triplicando las del café, que se ubicaron en más de US$3,9 millones para ese año.
Sin embargo, las transacciones internacionales del café en esta materia siguieron aumentando desde 2022 hasta 2025, cerrando este último año en más de US$5,7 millones FOB, mientras que el carbón registró poco más de US$4,9 millones.
Si se comparan las exportaciones de carbón de 2022 con las de 2025, la caída fue superior a 60 %. Asimismo, al contrastar 2024 con 2025, la variación interanual también fue negativa, con una disminución de más de 31 %.
La perspectiva de los gremios
La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) manifestó que el exceso de inventarios globales, la caída en los precios internacionales del mineral, a lo que se añaden medidas tributarias en Colombia en los últimos tres años, minaron la competitividad de la industria y afectaron este sector de la economía.
“Las exportaciones de productos asociados al carbón disminuyeron 21,2 % en volumen y 31,8 % en ingresos respecto a 2024, lo que ha redundado en una pérdida importante de empleos en toda la cadena, menores niveles de transporte de carga, que a su vez presionan la inflación logística por la reducción en la carga de compensación del interior hacia los puertos, así como una reducción de 29 % en las regalías y contraprestaciones que proyectaban recibir los municipios y departamentos en 2025”, agregó.
También mencionó que de este mercado dependen 650.000 empleos en toda la cadena, particularmente en Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Córdoba, Antioquia, Cesar y La Guajira.
La organización gremial señaló que las medidas económicas del Gobierno y el incremento de 23 % en el salario mínimo alteran y ponen más presión sobre toda la cadena, expresando que pueden perderse hasta 25 % adicional de los empleos, es decir, cerca de 150.000 trabajos, lo que implicaría un golpe a la pequeña y mediana minería.
Para el carbón, la sobretasa permanente de renta de 10 %, el cobro adicional de 1 % a las ventas de este mineral por la emergencia económica y el aumento de la retención de 1,6 % a 4,5 %, que va directo sobre el flujo de caja de las empresas, son también factores a tener en cuenta para explicar el comportamiento de la caída en sus ventas al exterior.
