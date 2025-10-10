Noticias políticas Noticias económicas importantes

Carolina Corcho y Gustavo Bolívar impugnan fallo que negó derechos políticos al Pacto Histórico

Corcho y Bolívar impugnaron el fallo que negó su tutela contra el CNE por presunta vulneración de derechos políticos, igualdad y debido proceso.

Por: -
Carolina Corcho y Gustavo Bolívar impugnan fallo que negó derechos políticos al Pacto Histórico. Fotos : Presidencia y Asobancaria.

Los precandidatos presidenciales en Colombia del Pacto Histórico, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, impugnaron ante la justicia el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que negó el amparo de los derechos a la participación política, la igualdad y el debido proceso, en una tutela interpuesta frente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión del Tribunal, proferida el 6 de octubre de 2025, fue considerada por los accionantes como una interpretación errónea de la norma y del precedente constitucional, al no reconocer los efectos de las decisiones administrativas sobre los derechos de los militantes y las organizaciones políticas.

Recomendado: Consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato presidencial tiene visto bueno de la Registraduría

Según la impugnación, la medida del CNE impuso una restricción desproporcionada que impidió la participación del Pacto Histórico como fuerza política fusionada en el proceso electoral, afectando la igualdad frente a otros movimientos que en casos similares sí obtuvieron reconocimiento jurídico, como Dignidad & Compromiso y Fuerza de la Paz.

La defensa de Corcho argumentó que el fallo desconoció que los militantes también son titulares del derecho al debido proceso cuando decisiones administrativas impactan directamente su participación política.

Además, advirtió una incongruencia jurídica, pues el Tribunal se pronunció sobre aspectos distintos a los planteados en la tutela.

Recomendado: El Pacto Histórico está entre vacío jurídico e incertidumbre política: ¿qué puede pasar con la consulta interna?

En su solicitud, la exministra pidió que el juez de segunda instancia revoque el fallo impugnado, ampare los derechos fundamentales de participación, igualdad y debido proceso, y ordene al CNE reconocer la personería jurídica plena del Pacto Histórico y culminar los procesos sancionatorios pendientes.

La consulta popular interna del Pacto Histórico sigue programada para el 26 de octubre, mientras se resuelve el recurso judicial.

Tags: Política
