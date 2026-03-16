La carta de Gilinski en la que destaca evolución en One Nutresa y “un punto de partida de transformación más profunda”

En su primer año al frente de Grupo Nutresa, Jaime Gilinski lideró este lunes en Medellín la Asamblea Ordinaria de la compañía de alimentos y destacó los principales en 2025 incluidos en el informe de gestión, en el que describe un año de cambios estructurales significativos que, según el directivo, están redefiniendo el rumbo del conglomerado alimentario.
Para Gilinski, el 2025 fue más que un año de buenos resultados financieros, el punto de partida de una transformación más profunda en la cultura y la estrategia de la organización.
En el centro de ese proceso está la visión denominada One Nutresa, una apuesta estratégica que busca integrar los distintos negocios y operaciones geográficas del grupo bajo un enfoque común orientado al crecimiento rentable, la innovación y la competitividad. Gilinski resaltó que la adaptabilidad y solidez de los equipos humanos de la empresa han sido determinantes para avanzar en este camino.
A lo largo del año, la compañía concentró sus esfuerzos en hacer más eficiente su operación, revisando procesos internos, mejorando sus cadenas de valor e invirtiendo en tecnología. En paralelo, se trabajó en el fortalecimiento del portafolio de marcas con el propósito de consolidar su posición como la opción preferida de los consumidores en los hogares de la región.
Más allá de los números, el informe subraya que los logros del año tienen una dimensión social y ambiental. Gilinski destacó que los resultados alcanzados son fruto del compromiso de los colaboradores y de una visión empresarial que coloca al consumidor en el centro, mientras genera valor para la sociedad y el entorno.
Así, el CEO de Grupo Nutresa cerró su mensaje mirando hacia adelante, afirmando que la compañía está construyendo, sobre su larga tradición de liderazgo y resiliencia, la siguiente generación de crecimiento sostenible para el grupo.
La carta completa de Jaime Gilinski a los accionistas de Nutresa es la siguiente:
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