Estas son las casas de apuestas que mueven miles de millones y dominan el deporte mundial

La industria mundial de las apuestas deportivas en línea proyecta un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6,4 %, con una estimación de valor total que alcanzará los US$212.000 millones para 2030.
Este sector se concentra en un grupo selecto de corporaciones que han consolidado su poder a través de la expansión geográfica, la adquisición de licencias regulatorias y una superioridad tecnológica en las plataformas móviles.
El listado de las casas de apuestas más influyentes se determina por métricas financieras como el volumen de ingresos, la base de usuarios activos y la liquidez de sus mercados.
La clasificación de las 10 casas de apuestas deportivas con mayor generación de ingresos en 2025 está liderada por conglomerados que operan bajo múltiples marcas. Flutter Entertainment, por ejemplo, se posiciona en la cima, con un volumen consolidado que supera los US$14.000 millones.
Este holding controla marcas dominantes como FanDuel en el mercado estadounidense y Paddy Power y Betfair en el europeo. En contraste, Bet365 retiene su liderazgo en volumen de apuestas procesadas, manteniendo una base de más de 90 millones de usuarios y un ingreso anual que ronda los US$3.200 millones, gracias a su penetración en mercados de Asia, Europa y Latinoamérica.
El tercer puesto en este ranking lo ocupa Entain, un grupo que gestiona marcas de alto perfil como Bwin y Ladbrokes, estimando sus ingresos en cerca de US$4.000 millones anuales.
La escala de estas operaciones es gigante: los ingresos de US$14.000 millones de Flutter Entertainment, por ejemplo, son superiores al Producto Interno Bruto (PIB) de países como Bolivia o Nicaragua, demostrando la capacidad financiera de estas corporaciones para establecer los estándares de liquidez, cuotas y variedad de mercados.
Estos líderes destinan recursos masivos a tecnología y patrocinios, haciendo casi imposible que competidores regionales alcancen su capacidad operativa en el mundo de las apuestas deportivas.
Top 10 de casas de apuestas deportivas por ingresos (Estimaciones 2025)
Valora Sports presenta un listado de las principales corporaciones mundiales en la industria, que incluye apuestas deportivas y juegos de casino en línea, ordenadas por sus estimados de ingresos anuales (‘revenue’) consolidados y su influencia en el mercado:
El círculo de los gigantes (Ingresos superiores a los US$3.000 millones)
- Flutter Entertainment
- Revenue anual estimado: US$14.000 millones.
- Factor Clave: Liderazgo total en el mercado de Estados Unidos a través de FanDuel, sumado a marcas europeas consolidadas como Paddy Power y Betfair.
- Marcas principales: FanDuel, Paddy Power, Betfair.
- DraftKings
- Revenue anual estimado: US$5.000 millones.
- Factor Clave: Fuerte dominio en el mercado de apuestas y Daily Fantasy Sports (DFS) en Estados Unidos, compitiendo directamente con FanDuel.
- Entain
- Revenue anual estimado: US$4.000 millones.
- Factor Clave: Gran presencia en Europa (Bwin, Ladbrokes) y crecimiento clave a través de su joint venture BetMGM en el mercado norteamericano.
- Marcas Principales: Bwin, Ladbrokes, Coral, BetMGM (participación).
- Bet365
- Revenue anual estimado: US$3.200 millones.
- Factor Clave: Liderazgo tecnológico en las apuestas en vivo y la base de usuarios activos más grande del mundo, estimada en más de 90 millones de clientes.
Competidores globales (Ingresos inferiores a los US$3.000 millones)
- William Hill / 888 Holdings
- Revenue anual estimado: US$2.500 millones.
- Factor Clave: Fusión de marcas históricas del Reino Unido, con una base de clientes muy sólida y una expansión constante en mercados regulados.
- Betsson
- Revenue anual estimado: US$1.000 millones.
- Factor Clave: Estrategia de crecimiento enfocada en el nicho nórdico y una fuerte y rápida expansión en Latinoamérica.
- Codere
- Revenue anual estimado: US$900 millones.
- Factor Clave: Única en la lista con un modelo híbrido robusto de operaciones online y presencia física (casinos y salas de apuestas), con especial fuerza en España y México.
Marcas con ingresos no públicos o especializados
- Betway
- Revenue anual estimado: Cifra no pública.
- Factor Clave: Estrategia de marca agresiva basada en patrocinios de alto nivel en fútbol europeo y ligas de eSports, enfocada en mercados de alto potencial.
- Kindred Group
- Revenue anual estimado: Cifra no pública.
- Factor Clave: Opera bajo la marca Unibet, enfocada en mercados con regulaciones estrictas y un fuerte compromiso con el juego responsable.
- TonyBet / Pinnacle
- Revenue Anual Estimado: Cifra no pública.
- Factor Clave: Pinnacle es un líder en volumen de apuestas grandes y cuotas bajas (modelo de «bajo margen y alto volumen»), lo que la convierte en una opción clave para apostadores profesionales.
Las cifras de ingresos (‘revenue’) se basan en reportes públicos y estimaciones de mercado para el año fiscal 2025; algunas son holdings que incluyen negocios de casino.
Fútbol, baloncesto y tenis dominan las apuestas en vivo
Los ingresos reportados por estas 10 casas de apuestas se canalizan mayoritariamente a través de tres deportes. El fútbol es la categoría dominante a nivel mundial, generando el mayor volumen de apuestas debido a su alcance internacional y la frecuencia de eventos.
El baloncesto, impulsado por la NBA y las ligas europeas, ocupa el segundo lugar, destacando su idoneidad para las apuestas en vivo por la naturaleza constante de sus interrupciones y ‘timeouts’.
Por su parte, el Tenis completa el podio, con un flujo de apuestas sostenido gracias a la gran cantidad de torneos ATP y WTA que se celebran casi ininterrumpidamente durante el año.
La clave tecnológica que impulsa este volumen de negocio es la capacidad de ofrecer apuestas en vivo con mínima latencia. Se proyecta que estas apuestas representarán hasta el 75 % de todas las apuestas deportivas en Estados Unidos para 2025, demostrando el cambio en el comportamiento del usuario.
Bet365, líder en esta área, utiliza algoritmos para procesar y actualizar miles de cuotas en tiempo real, ofreciendo una ventaja crucial. Este tipo de apuestas se potencia con las micro apuestas (apuestas sobre eventos muy cortos, como el resultado del próximo punto), un segmento que se espera genere hasta US$3.300 millones en ganancias brutas solo por su aplicación en deportes con alta dinámica como el baloncesto.