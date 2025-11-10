Caso Nicolás Petro: Fiscalía imputó 6 nuevos delitos, mencionó reuniones con exministro y aplazó la audiencia

En el Juzgado 14 de Control de Garantías de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación presentó los argumentos que sustentan las presuntas influencias y favorecimientos que habría ejercido Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Durante la diligencia, la fiscal delegada del caso expuso que existe una posible red de solicitudes y nombramientos en entidades públicas que, al parecer, beneficiaron a allegados de Petro Burgos y a terceros vinculados con él.
Según la exposición de la funcionaria judicial, una de las reuniones más relevantes en este proceso se habría llevado a cabo el 27 de septiembre de 2022 entre Nicolás Petro y Alfonso Prada, quien en ese momento ocupaba el cargo de ministro del Interior. En dicho encuentro, según la versión de la Fiscalía, se habría pactado la entrega de “cupos” o espacios dentro del Gobierno, con el propósito de ubicar a personas cercanas al círculo político y personal del investigado.
La fiscal añadió que, tras esa reunión, se habrían realizado designaciones en diferentes cargos administrativos que, presuntamente, fueron distribuidos entre personas con influencia política en la región Caribe. Estos hechos forman parte de la base probatoria que la entidad acusadora utiliza para sustentar la imputación de varios delitos en contra del exdiputado del Atlántico.
Entre los cargos formulados por la Fiscalía figuran falsedad documental, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio e irregularidades en procesos de contratación pública. Además, el expediente incluye una investigación sobre un contrato por valor de 572 millones de pesos, relacionado con la implementación de centros de vida móviles para adultos mayores en el departamento del Atlántico.
El avance de este proceso judicial será clave para determinar las eventuales responsabilidades penales y administrativas del implicado. La documentación aportada y los testimonios recopilados durante la audiencia inicial constituyen el fundamento sobre el cual el juez deberá evaluar la procedencia de las medidas solicitadas por la Fiscalía, entre ellas, una posible medida de aseguramiento.
Durante la diligencia, la representante del ente acusador también explicó la forma en que se habrían tejido presuntos contratos irregulares entre una fundación y la Gobernación del Atlántico, detallando el papel que habría desempeñado Nicolás Petro en el manejo de esos convenios.
Tras varias horas de audiencia, el juez decidió suspender la sesión, la cual fue programada para reanudarse el próximo miércoles 12 de noviembre ante el mismo Juzgado 14 de Control de Garantías de Barranquilla. En esa fecha, se espera que la Fiscalía formalice la solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, teniendo en cuenta los seis nuevos cargos que le fueron imputados.