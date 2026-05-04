Celeridad del Consejo de Estado en caso pensional abre la puerta a frenos inmediatos de otros polémicos decretos

La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que obligaba el traslado de más de $25 billones de los fondos privados de pensiones a Colpensiones ha cambiado el tablero de expectativas legales en el país.
Este fallo, proferido la semana pasada, se fundamentó en que la medida del Gobierno Nacional chocaba directamente con las reglas de la reforma pensional, que exigen que los ahorros permanezcan en las AFP hasta que se consoliden los derechos de los trabajadores.
Eso sí, lo que ha captado la atención de los mercados y analistas, más allá del freno al flujo de recursos, es la inusual rapidez con la que actuó el alto tribunal ante la urgencia de los plazos administrativos.
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Posible «fast-track» judicial para el BanRep y el salario mínimo
Para XP Investments, la sorpresiva velocidad de este fallo ofrece una «cierta esperanza» de que otras medidas gubernamentales controvertidas puedan ser suspendidas mucho más rápido de lo previsto originalmente.
El análisis, realizado por Andrés Pardo, Head of Latam Macro Strategy de la firma, apunta específicamente a dos frentes: el primero es la demanda contra el decreto que regula las reglas de funcionamiento de la Junta Directiva del Banco de la República, que establece que se requiere un quórum de al menos cinco miembros, incluyendo obligatoriamente al Ministro de Hacienda, para la toma de decisiones.
El segundo frente tiene que ver con la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro emita un nuevo decreto para aumentar el salario mínimo por vía administrativa como respuesta a la política de tasas de interés del emisor.
Si bien esto último fue descartado por el ministro Germán Ávila en la más reciente rueda de prensa en el BanRep -tras haberse mantenido las tasas en 11,25 %- no se descartaría que se pueda reactivar en una futura reunión del emisor.
En ambos casos, el analista señala que la señal enviada por el Consejo de Estado sugiere que, ante situaciones de urgencia y una aparente contradicción con la ley, la justicia administrativa está lista para intervenir de forma expedita.
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