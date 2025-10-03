Celsia reveló el precio por acción en nueva etapa de recompra de títulos: así será la operación

En línea con la nueva fase de la readquisición de acciones de Celsia, la filial de energía del Grupo Argos dio a conocer que, una vez finalizado el periodo de aceptaciones del programa, determinó el precio de recompra por acción
Vale recordar que esta nueva fase se ejecuta a través del mecanismo independiente en la modalidad de Book Building y las aceptaciones finalizaron el pasado 2 de octubre.
El precio por acción fue determinado por la Comisión Especial designada por la Junta Directiva, la cual está conformada por los miembros independientes del Directorio, el presidente y el líder financiero de la compañía.
Con esto en mente, el precio de corte fue determinado en $4.799 por acción. La compañía indicó que “este precio considera condiciones de mercado al momento de la adjudicación y representa el punto en el cual se cubre el valor total ofrecido”.
Detalles de la nueva etapa de recompra de acciones de Celsia
De acuerdo con el recuento hecho Celsia, el monto de esta oferta es de $30.000 millones y se readquirirán 6.251.302 acciones. La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) realizará la adjudicación por el esquema Uno a Uno – Rondas Completas para las ofertas que estén en el precio de corte.
Además, la compañía dijo que “con el cumplimiento de esta etapa, el programa de readquisición de acciones autorizado por la Asamblea de Accionistas habrá ejecutado un 48,8 % del monto”.
Recordó la filial de Grupo Argos que el programa de recompra a través del mecanismo transaccional se retomará una vez se termine el cumplimiento del mecanismo independiente por parte de la bvc, es decir, el próximo miércoles 8 de octubre.
Celsia “continuará avanzando con el programa para mejorar la liquidez de la acción y acompañar al mercado a cerrar la brecha entre el valor fundamental y el precio”, destacó en un comunicado.