Celsia revela detalles de nueva etapa de readquisición de acciones en Colombia

Celsia anunció el inicio de una nueva etapa en su programa de readquisición de acciones ordinarias, cuyo valor total será de$30.000 millones.
La compañía informó que la operación se llevará a cabo mediante el mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), utilizando la modalidad de construcción de libro o Book Building.
De acuerdo con la comunicación oficial, el aviso de oferta de readquisición fue publicado con el fin de garantizar transparencia y amplia divulgación entre los inversionistas interesados.
El proceso busca avanzar en la ejecución del programa aprobado por la Junta Directiva de la empresa, que tiene como objetivo optimizar la estructura de capital y generar valor a sus accionistas.
Condiciones de la oferta de Celsia
La nueva etapa contempla las siguientes características:
- Valores objeto de la readquisición: acciones ordinarias de Celsia S.A.
- Monto total de la operación: $30.000 millones de pesos colombianos.
- Determinación del precio por acción: se fijará con base en las posturas recibidas por los destinatarios de la oferta a través del Book Building, considerando además las condiciones de mercado vigentes al momento de la adjudicación.
- Número máximo de acciones: corresponderá al monto total de la readquisición dividido por el precio adjudicado, redondeado al número entero inferior.
- Plazo de vigencia: desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2025, salvo modificaciones definidas por la Comisión o la eventual adjudicación total antes de la fecha límite.
Contexto y objetivos
Hay que decir que Celsia ya había informado previamente, el 18 y 26 de septiembre de 2025, sobre las etapas iniciales de este proceso.
Con esta nueva fase, la compañía reafirma su estrategia de fortalecer la confianza en el mercado de capitales y brindar liquidez a sus accionistas.
La operación, además, se alinea con las mejores prácticas internacionales en materia de readquisición de acciones, al emplear mecanismos de mercado que promueven competencia y equidad en la fijación de precios.
El proceso estará bajo la supervisión de la Bolsa de Valores de Colombia, lo que garantiza que se cumplan los principios de transparencia y participación para los inversionistas interesados.
El anuncio se dio a conocer en Medellín el 29 de septiembre de 2025 y marca un paso más en la estrategia financiera de la empresa, que busca fortalecer su posición en el mercado y continuar desarrollando proyectos de energía sostenible en el país.