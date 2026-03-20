Cementos Argos entregará dividendos ordinario y extraordinario, ampliará programa Sprint y elige nueva Junta

La Asamblea de Accionistas de Cementos Argos, empresa de Grupo Argos, aprobó este 20 de marzo distribuir un dividendo ordinario de $430 por acción ordinaria y preferencial, y un dividendo extraordinario de $150 por acción ordinaria y preferencial.
Además, la Asamblea autorizó renovar el programa de readquisición de acciones por dos años más y completarlo hasta $450.000 millones, manteniendo, según el comunicado, “una amplia flexibilidad para impulsar la agenda de crecimiento de Cementos Argos a corto y mediano plazo”.
Ambas decisiones hacen parte de Sprint, programa de generación de valor de la compañía que en 2026 va en su versión 4.0. Desde su lanzamiento en febrero de 2023, el valor de mercado de Cementos Argos pasó de US$900 millones a cerca de US$3.500 millones, y el retorno total para el accionista —TSR, por sus siglas en inglés— “ha alcanzado el 605 % en dólares”.
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Nueva Junta Directiva de Cementos Argos y reforma estatutaria
La Asamblea Ordinaria también aprobó una reforma estatutaria en materia de gobierno corporativo, la modificación de la política de nombramiento, remuneración y sucesión de la Junta Directiva, y el nombramiento de la Junta Directiva 2026–2028, que quedó de la siguiente forma:
En el mismo acto, se rindió “homenaje de reconocimiento y gratitud” a Jorge Mario Velásquez, Carlos Gustavo Arrieta y Alejandro Piedrahíta, quienes cerraron su ciclo en ese órgano directivo.
Entre los hitos destacados de 2025, la empresa señaló la entrega de distribuciones históricas por $3,5 billones entre dividendos, readquisición de acciones y la escisión de Grupo Sura; la monetización de activos en Estados Unidos tras la transacción Summit–Quikrete “con un retorno superior a cuatro veces el capital invertido”; y el cumplimiento anticipado de la meta de un margen ebitda del 25 %, “un año antes de lo prometido al mercado”.
En sostenibilidad, Cementos Argos logró permanecer en el índice FTSE4Good y obtuvo una calificación de 86 sobre 100 en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global.
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