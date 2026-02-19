Cementos Argos confirma intención de listar ADR en Bolsa de Nueva York, tras mejoras de liquidez de su acción

Uno de los grandes anuncios de Cementos Argos durante sus resultados financieros de 2025 tuvo que ver con el lanzamiento de la cuarta fase de su programa Sprint, su iniciativa para recuperar el precio de la acción y mejorar su proyección internacional.
Esta nueva fase del programa Sprint, según reveló la compañía en la llamada con inversionistas, se enfoca en consolidar una presencia relevante en Estados Unidos y en aumentar la liquidez de la acción, sentando las bases para un potencial listado de ADR Nivel III en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Según se explicó en la teleconferencia, la intención es que en un plazo de entre dos y tres años puedan comenzar a trabajar en el proceso de los ADR, como uno de los objetivos de las iniciativas para mejorar su valor en el mercado.
Relacionado: El nuevo proyecto de Cementos Argos para impulsar sus acciones y consolidar operaciones en EE. UU..
Llegada a índices internacionales y formación de liquidez
La filial de cementos de Grupo Argos expresó también su optimismo sobre una posible inclusión en el MSCI Emerging Markets Standard Index en el corto plazo, dado el sólido desempeño de la acción este año. Incluso, esa inclusión podría darse este mismo año, según las expectativas.
Se dijo en la llamada que se superó el precio nominal más alto en la historia de la compañía y cerró enero en $13.820, con una rentabilidad acumulada en el año de 30 %.
Relacionado: Cementos Argos consolida margen récord en 2025; lanza Sprint 4.0 con dividendo extra, nueva recompra y planes en EE. UU..
Además, el volumen promedio diario de negociación aumentó 13 % frente al promedio de 2025, reflejando un mayor interés de los inversionistas, mayor visibilidad en el mercado y el impulso de las acciones latinoamericanas.
Se reveló además que para fortalecer la liquidez se está implementando un modelo dual de creadores de mercado, en el que dos firmas independientes con estrategias diferenciadas operarán simultáneamente.
—