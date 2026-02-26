Centro comercial en Bogotá anunció nuevo servicio gratis que dará a los ciudadanos

El centro comercial Portal de la 80 anunció la puesta en funcionamiento de una electrolinera ubicada en el sótano 1 de sus instalaciones, como parte de su estrategia para responder al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos e híbridos en la ciudad. La medida busca ampliar la infraestructura de carga disponible y ofrecer un servicio complementario a los visitantes que se movilizan en este tipo de automotores.
De acuerdo con la administración del complejo comercial, durante el mes de mayo el servicio de carga será gratuito para los usuarios que ingresen con vehículos eléctricos o híbridos. La iniciativa pretende incentivar el uso de tecnologías limpias y facilitar el acceso a puntos de abastecimiento energético en una zona de alta circulación vehicular.
Desde el centro comercial señalaron que la habilitación de esta estación de carga se enmarca en una política orientada a la sostenibilidad y a la reducción del impacto ambiental.
En ese sentido, destacaron que el proyecto apunta a contribuir con la mejora de la calidad del aire y a acompañar el proceso de transición energética que avanza en el país.
¿Cómo ha sido el crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia?
El anuncio se produce en un contexto de crecimiento sostenido del segmento de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia. Según cifras correspondientes a 2025, en el país se comercializaron 19.724 unidades de este tipo, lo que representa un incremento del 115 % frente al periodo anterior. Estos datos evidencian una expansión acelerada del parque automotor con tecnologías de bajas emisiones y refuerzan la necesidad de ampliar la red de puntos de carga disponibles para los usuarios.
“De esta manera, nos unimos en pro de la sostenibilidad de la ciudad y del país, contribuyendo a mejorar las cifras de puntos de carga en la ciudad frente a un parque vehicular eléctrico que va cada día en crecimiento. Desde el Centro Comercial Portal de la 80 trabajamos por un medio ambiente más sano y durante tres meses prestaremos el servicio de carga de manera gratuita en la electrolinera inaugurada en el sótano 1”, explicó Melissa Corredor, directora comercial y de Mercadeo del establecimiento.