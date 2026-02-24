Supermercado retail lanzó importante campaña: Alimentos con el 80 % de descuento y otras promociones

Makro continúa impulsando el consumo de productos bajo el concepto “Makro también es Mikro 2.0”, una estrategia diseñada para competir en el mercado minorista y ampliar las alternativas de compra para los consumidores. Con esta propuesta, la cadena busca que hogares y pequeños negocios puedan acceder a bienes de uso cotidiano a precios más asequibles, sin modificar las condiciones de calidad que ofrece en su formato tradicional.
Como parte de esta iniciativa, la compañía lanzó la campaña “Precios Felices”, vigente hasta el 26 de febrero, que contempla reducciones en alimentos básicos, proteínas, artículos de aseo y productos de marca propia. El programa promocional se presenta como un mecanismo para estimular la demanda en un contexto de consumo prudente por parte de los hogares.
De acuerdo con la empresa, la medida pretende facilitar el acceso a productos esenciales tanto para familias como para comerciantes de menor escala, mediante una relación costo–beneficio más competitivo. La estrategia, además, apunta a adaptar el modelo mayorista a compras de menor volumen, una tendencia que ha ganado participación dentro del mercado colombiano.
¿Cuáles serán los descuentos en alimentos y productos de uso que tendrá Makro?
Durante la semana promocional, Makro anunció rebajas que alcanzan hasta el 50 % en varias categorías. Entre los productos incluidos figuran frutas, verduras, granos, bebidas, congelados, artículos de limpieza y cuidado personal.
Entre las principales ofertas se destacan:
- 80 % de descuento en la segunda unidad de papas congeladas de la marca Pesquera de Mar.
- Reducciones del 50 % en lechugas, papaya, melón y ajos seleccionados.
- Descuentos del 50 % en vinos Ramón Bilbao.
- Hasta 40 % menos en productos de cuidado oral Colgate, detergentes y jabones líquidos.
- Rebajas cercanas al 30 % en camarones y filetes de trucha, además de referencias seleccionadas de granos y lácteos.
- Hasta 25 % menos en artículos de aseo personal, como champús, desodorantes y cremas corporales.
- Promoción de segunda unidad al 50 % en helados de marca propia Aro en presentación de cuatro litros.
La compañía señaló que estas acciones forman parte de su propuesta orientada al ahorro. El propósito es mantener una “ecuación clara de value for price”, es decir, ofrecer precios competitivos sin sacrificar las características del producto.
Las promociones estarán disponibles en las 21 tiendas físicas que la cadena opera en el país y en su plataforma digital. Los clientes podrán realizar pedidos a través del portal de comercio electrónico, con opción de recoger en el punto de venta o solicitar entrega a domicilio en ciudades seleccionadas.