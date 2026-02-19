El ‘Chiqui’ Tapia en la mira de la justicia: el escándalo que sacude al fútbol argentino

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, fue citado a indagatoria por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y se le impuso prohibición de salir de Argentina en medio de una investigación judicial por presuntas irregularidades fiscales y en el manejo de recursos de la seguridad social.
La medida se adopta en el marco de una causa iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y afecta también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros altos directivos del organismo.
Según los términos de la denuncia, la AFA habría actuado como agente de retención de tributos (como IVA e Impuesto a las Ganancias) junto con aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, sin ingresar al fisco los montos correspondientes dentro de los plazos legales de 30 días corridos tras su vencimiento. El expediente judicial reúne al menos 69 hechos independientes que conformarían la base de la investigación.
El total que investiga la justicia asciende a aproximadamente US$12,8 millones, distribuidos entre retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
Tapia está citado a comparecer ante la justicia el 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará el 6 de marzo. La prohibición de salida del país fue ordenada “en atención a la gravedad de los hechos investigados” y para garantizar el desarrollo de los actos procesales, según la resolución judicial.
Detalle de la investigación y posibles implicaciones
La acusación sostiene que los recursos en cuestión no eran fondos propios de la AFA, sino retenciones de terceros que debían ser ingresadas al Estado, por lo que su no depósito dentro de los plazos legales podría constituir delitos del régimen penal tributario y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. ARCA argumenta que la entidad contaba con capacidad financiera para cumplir con las obligaciones, con acreditaciones bancarias y colocaciones a plazo fijo durante el período investigado.
La causa abarca a otros directivos de la AFA además de Tapia y Toviggino, incluidos el secretario general Cristian Ariel Malaspina, el director general Gustavo Roberto Lorenzo y el exsecretario general Víctor Blanco Rodríguez.
El régimen penal tributario argentino prevé penas de dos a seis años de prisión para agentes de retención que no ingresen los montos descontados a terceros al fisco en tiempo y forma, aunque este proceso aún está en su fase inicial.
La medida se da en un contexto en el que la justicia ya había avanzado en otros frentes contra Tapia y Toviggino, como imputaciones previas por retención de aportes jubilatorios en diciembre de 2025, cuando se detectó una deuda superior a 19.000 millones de pesos argentinos en este rubro.
¿Cuál es el impacto para el fútbol argentino?
La decisión de impedir la salida del país a Tapia puede afectar directamente su participación en eventos internacionales programados, como la Finalissima entre Argentina y España prevista para el 27 de marzo de 2026 en Qatar. De mantenerse la prohibición tras su indagatoria, no podrá viajar a ese compromiso internacional, lo que sería inédito para un presidente de AFA en funciones durante una competición oficial de alto perfil.
La AFA no se ha pronunciado con detalles sobre la causa, pero la defensa de Tapia podrá presentar documentación y argumentos cuando comparezca ante los tribunales en marzo, marcando un punto de inflexión en uno de los casos judiciales más relevantes que enfrenta el fútbol argentino en años recientes.