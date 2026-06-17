Choque entre Gobierno y Alcaldía de Bogotá por la ley seca, ¿desde cuándo regirá?

La jornada electoral volvió a abrir un nuevo frente de tensión entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Alcaldía de Bogotá, esta vez por la aplicación de la ley seca. Mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la restricción debe comenzar el sábado a las 6:00 p.m., el alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que en la capital se mantendrá desde las 12:00 de la noche del viernes hasta el lunes.
La controversia surgió luego de que Benedetti afirmara que el decreto presidencial expedido para regular las elecciones está por encima de las disposiciones distritales. Sin embargo, Galán respondió que la decisión del Distrito no ha sido desautorizada por el Gobierno Nacional. “Hablé con el ministro Armando Benedetti y me dijo que no nos había desautorizado”, aseguró el mandatario capitalino, quien insistió en que la medida seguirá vigente tal como fue anunciada.
El alcalde explicó que la ampliación de la ley seca fue recomendada por el Consejo de Seguridad realizado el pasado 4 de junio y recordó que el propio decreto nacional permite a gobernadores y alcaldes extender las restricciones por razones de orden público. El artículo 13 de la norma establece que las autoridades territoriales podrán ampliar el término de la medida con base en las recomendaciones de los consejos de seguridad o comités de orden público.
En la misma línea, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, defendió la legalidad de la decisión distrital y afirmó que “la legalidad de los actos administrativos solo puede ser determinada por las autoridades judiciales. Mientras ello no ocurra, la medida continúa vigente y debe ser acatada”. Así las cosas quedará en firma la decisión del alcalde Galán.