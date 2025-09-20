Estos son algunos de los aeropuertos de Europa afectados por ciberataque: Hay impacto en vuelos

Este sábado se reportó un ciberataque a un proveedor de sistemas de facturación y embarque, que ha interrumpido las operaciones en varios aeropuertos europeos importantes, incluido el de Heathrow en Londres, el más transitado del continente, causando retrasos y cancelaciones de vuelos.
Collins Aerospace, que proporciona sistemas a varias aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo, está experimentando un problema técnico que puede causar retrasos a los pasajeros que salen, dijo el aeropuerto de Heathrow, tras haber advertido sobre los retrasos.
El aeropuerto de Bruselas y el de Berlín también se vieron afectados por el ataque, indicaron en comunicados separados, de acuerdo con información de CNBC.
Por otro lado, RTX, la empresa matriz de Collins Aerospace, dijo que se había dado cuenta de una “interrupción cibernética” en su software en aeropuertos seleccionados, sin nombrarlos.
Servicios alterados por el Ciberataque
“El impacto se limita al check-in electrónico de los clientes y al depósito de equipaje y se puede mitigar con operaciones de check-in manual”, dijo RTX en un comunicado enviado por correo electrónico, y agregó que estaba trabajando para solucionar el problema lo más rápido posible.
El ataque dejó inoperantes los sistemas automatizados, permitiendo únicamente los procedimientos manuales de facturación y embarque, dijo el Aeropuerto de Bruselas en su sitio web, añadiendo que el incidente ocurrió el viernes por la noche.
“Esto tiene un gran impacto en el cronograma de vuelos y lamentablemente causará retrasos y cancelaciones”, dijo la empresa, según recoge CNBC.
El aeropuerto dijo que hasta el momento se habían cancelado 10 vuelos, con un retraso promedio de una hora para todos los vuelos de salida.
Los aeropuertos afectados recomendaron a los pasajeros con vuelos programados para el sábado que confirmen su viaje con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.