Gobierno Petro asumirá control de uno de los aeropuertos más importantes en Colombia

Luego de culminar el proceso de reversión del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pudo corroborar que la infraestructura aeroportuaria que sirve a la ciudad de Cali, se encuentra en buenas condiciones y que permitirá continuar con completa normalidad la atención de pasajeros nacionales e internacionales.
La devolución de la principal terminal aérea de la región Pacífica hace parte de la etapa de reversión conformada por 14 subsistemas, cuyo avance, firmas y aprobaciones se suscribieron mediante mesas de trabajo previas y visitas de verificación con la Aerocivil.
De acuerdo con la entidad, apartir del 1 de septiembre, el Gobierno Nacional asumirá, a través de la Aeronáutica Civil, la operación y administración del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.
“El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón cumple este 31 de agosto su plazo de concesión de 25 años, en los que movilizó más de 100 millones de personas y generó $1,3 billones en contraprestaciones al municipio de Palmira y la Nación. Para la ANI, el esquema APP ha sido exitoso que le ha permitido una operación con los más altos niveles de calidad”, aseguró Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual.
Así las cosas, en el último trimestre de este año se abrirá el proceso de pliegos de la Iniciativa Privada denominada ‘Aeropuertos del Suroccidente’, que contempla la ampliación y modernización de esta terminal aérea y que beneficiará a toda la región pacífica.
Con este nuevo proyecto aeroportuario, se construirá un nuevo edificio de doble propósito (nacional e internacional), nuevos puentes de abordaje, un nuevo edificio para la Aerocivil, ampliación de la plataforma de carga y la construcción de una nueva torre de control, entre otras intervenciones.