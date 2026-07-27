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Cierran vía al Llano por accidente en el túnel Renacer: no hay hora de reapertura 

Según informó Coviandina, uno de los transportes, al parecer, contiene “sustancias peligrosas”. Sin embargo, en el lugar no se registraron heridos.

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Cierran vía al Llano por accidente en el túnel Renacer: no hay hora de reapertura. Foto: tomada de X@CoviandinaSAS
Cierran vía al Llano por accidente en el túnel Renacer: no hay hora de reapertura. Foto: tomada de X@CoviandinaSAS

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La tarde de este lunes 27 de julio se registró un accidente entre dos vehículos de carga en el túnel Renacer, lo que obligó a las autoridades competentes a cerrar la vía al Llano.

Según informó Coviandina, uno de los transportes, al parecer, contiene “sustancias peligrosas”. Sin embargo, en el lugar no se registraron heridos.

Al tiempo, la concesión indicó que los puntos de cierre son: K44+700, K35+000, peaje Naranjal, K58+000, peaje Pipiral y K75+000.

No obstante, una hora después, la Policía de Tránsito y Transporte inició pasos alternos en el túnel Renacer con el fin de evacuar los vehículos represados en el sector.

El accidente, registrado a la 1:52 p.m., sería el segundo en el mes en la zona. El pasado 9 de julio se registró otro siniestro que también obligó a cerrar la vía, y que dejó dos personas fallecidas.

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Tags: vías en Colombia
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