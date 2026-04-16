Ciudadanos podrán perder licencia de conducción por estos detalles: Agentes de tránsito estarían muy atentos

La licencia de conducción en Colombia es un requisito indispensable para circular legalmente por las vías del país. Más que un documento habilitante, representa el compromiso del ciudadano con el cumplimiento de las normas de tránsito y con la seguridad vial. Su expedición implica que el conductor acepta las reglas establecidas y se compromete a respetarlas durante el ejercicio de la conducción.
El incumplimiento de estas disposiciones da lugar a la imposición de comparendos por parte de las autoridades de tránsito. Estas sanciones quedan registradas en el historial del conductor y pueden derivar en consecuencias tanto económicas como administrativas. En ese sentido, no se trata únicamente del pago de multas, sino de un registro acumulativo que puede influir en decisiones posteriores de las autoridades.
Uno de los aspectos menos conocidos por los conductores es que la reiteración de infracciones en un periodo corto puede desencadenar sanciones más severas. En particular, la acumulación de comparendos en lapsos reducidos puede dar lugar a la suspensión de la licencia de conducción, una medida que limita temporalmente el derecho a conducir.
¿En qué casos se suspende la licencia de conducción por comparendos?
De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, específicamente en el artículo 124, la suspensión no depende del número total de infracciones acumuladas a lo largo del tiempo. El criterio determinante es la reincidencia en conductas contrarias a las normas de tránsito dentro de un periodo inferior a seis meses. Bajo estas circunstancias, las autoridades están facultadas para iniciar el proceso administrativo que puede concluir con la suspensión del documento.
La duración de esta sanción no es uniforme, ya que depende de factores como la gravedad de las infracciones cometidas y los antecedentes del conductor. En consecuencia, cada caso es evaluado de manera particular. Además, la situación puede agravarse si el conductor reincide en comportamientos sancionables una vez recupera la licencia. En estos casos, la normativa contempla medidas más estrictas, que pueden incluir suspensiones de hasta 12 meses.
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Por otra parte, existen escenarios adicionales en los que un conductor puede perder su licencia. Una decisión judicial, en el marco de un proceso legal, puede ordenar la cancelación definitiva del documento. Asimismo, condiciones médicas, físicas o mentales certificadas por profesionales de la salud pueden inhabilitar a una persona para conducir de manera segura, lo que también puede derivar en la suspensión o cancelación de la licencia.