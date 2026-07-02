Ciudadanos que quieran hacer mejoras de vivienda en Bogotá recibirán millonario subsidio: Así puede aplicar

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá presentó Mejora tu Cuota, un nuevo mecanismo de apoyo dirigido a hogares que necesitan financiar obras de mejoramiento en sus viviendas. La iniciativa busca reducir el valor mensual que deben asumir las familias por créditos formales destinados a adecuaciones, ampliaciones, reparaciones o intervenciones en los inmuebles que habitan.
El programa contempla la entrega de un subsidio mensual de hasta $231.000 durante un periodo máximo de 36 meses. Con este aporte, el Distrito podrá cubrir hasta el 35 % del valor de la cuota mensual de un crédito de mejoramiento de vivienda, siempre que este haya sido adquirido a través de una entidad formal.
De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, el beneficio acumulado podrá alcanzar los $8,3 millones por hogar durante los tres años de vigencia del apoyo. El valor final asignado dependerá de las condiciones particulares de cada crédito y de la cuota mensual que deba pagar cada familia beneficiaria.
Primera convocatoria tendrá 500 cupos
La primera convocatoria de Mejora tu Cuota se abrirá en septiembre de 2026 y contará con 500 cupos disponibles. Podrán postularse los hogares residentes en Bogotá cuyos ingresos no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes y que sean priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat.
Para acceder al subsidio, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en el programa Mejora tu Casa, una de las estrategias distritales orientadas a intervenir viviendas existentes y mejorar las condiciones habitacionales de los hogares de menores ingresos.
La secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, explicó que la medida busca facilitar el acceso al crédito formal para obras de mejoramiento y disminuir el impacto económico de las cuotas mensuales. Según la entidad, este respaldo permitirá que más familias puedan realizar intervenciones necesarias en sus viviendas sin asumir la totalidad de la carga financiera.
La Secretaría Distrital del Hábitat indicó que la inscripción y la postulación se realizarán únicamente por medio de sus canales oficiales. Además, recordó que los trámites no tienen costo y no requieren intermediarios. Por ello, recomendó a los ciudadanos verificar la información divulgada por la entidad antes de entregar documentos, compartir datos personales o realizar pagos a terceros.