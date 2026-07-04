Ciudades intermedias piden pista en Gobierno de la Espriella: proponen agenda de 10 puntos para el Plan de Desarrollo

Pasadas las elecciones que dejaron como presidente electo a Abelardo de la Espriella, múltiples sectores económicos, sociales y políticos buscan espacio para ser escuchados por el próximo mandatario y posicionar sus agendas en la administración entrante.
En medio de las reuniones de empalme con el Gobierno Petro y los diálogos con gremios, solo por mencionar algunos de los espacios en los que el gobierno electo ya ha participado, las ciudades intermedias también buscan espacio para resolver temas comunes en el territorio.
La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) reconoció el mensaje expresado por De la Espriella en su discurso tras las votaciones, en el que reafirmó su compromiso para llevar el gobierno a las regiones.
Esta visión, dijo la asociación, coincide con el trabajo que se viene impulsando y recordó de paso que ya hay una agenda técnica que recoge las principales necesidades y oportunidades de estos territorios.
Con este contexto, Asointermedias resaltó las 10 iniciativas estratégicas que hacen parte de sus prioridades, las cuales pusieron a disposición del nuevo Gobierno como una base concreta para avanzar en el cierre de brechas regionales, con la expectativa de ser tenidas en cuenta para el Plan Nacional de Desarrollo que viene.
Según se explicó, se trata de una hoja de ruta construida desde la experiencia local, que busca acompañar la visión expresada por el presidente electo de consolidar un país más equilibrado.
En este sentido, Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias expresó que el énfasis de De la Espriella de trabajar desde las regiones “recoge un sentimiento histórico del país, así como de ser un aliado de los alcaldes y gobernadores”.
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Las propuestas de Asointermedias para el próximo PND
La agenda presentada por Asointermedias propone fortalecer la seguridad territorial mediante sistemas tecnológicos interoperables, mayor articulación con la Fuerza Pública y una justicia más cercana para las ciudades intermedias.
También plantea priorizar inversiones en infraestructura vial, corredores logísticos, saneamiento básico y capacidad hospitalaria para mejorar la competitividad regional.
En materia económica, la asociación propone impulsar la transformación productiva con mayor valor agregado, fortalecer la agroindustria, promover distritos productivos y turísticos, formalizar el empleo y consolidar encadenamientos entre zonas urbanas y rurales.
A estos puntos se suma una estrategia para ampliar la cobertura de educación superior, fortalecer la formación técnica, impulsar la innovación regional y desarrollar talento en los territorios.
El documento también plantea una agenda de sostenibilidad ambiental con iniciativas para la transición energética, la adaptación al cambio climático, la protección de ecosistemas y la modernización de la gestión de residuos y aguas servidas.
Asimismo, propone fortalecer el ordenamiento territorial mediante la actualización catastral, la estructuración de proyectos estratégicos y el uso de sistemas de información para mejorar la planificación urbana y rural.
Finalmente, Asointermedias plantea fortalecer la gobernanza local y la participación ciudadana, atender los retos derivados de la migración y el desplazamiento, acelerar la transformación digital de las ciudades mediante herramientas interoperables y ampliar la cooperación internacional como mecanismo para atraer inversión, financiar proyectos y fortalecer la competitividad de las ciudades intermedias.