La variable definitiva que tendrá en cuenta el gobierno De la Espriella para el aumento del salario mínimo del 2027

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha manifestado que hará una serie de cambios sustanciales a políticas económicas del Gobierno saliente, incluyendo la definición del incremento del salario mínimo para el 2027.
José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, asegura que hay una serie de hechos que se van a mantener, argumentando que fue él, durante el gobierno de Iván Duque, quien también implementó el salario mínimo vital.
Con esto, el gobierno De la Espriella asegura que mantendrá la regla de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, al tiempo que se genera un salario mínimo en Colombia lo suficientemente robusto para cubrir las necesidades básicas.
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda entrante, dijo que, sin embargo, la decisión que se tome en consenso sobre ese incremento no podrá exceder la capacidad de la economía local y, obviamente, la capacidad financiera de las empresas.
Variables que tendrá en cuenta el gobierno De la Espriella para el salario mínimo en Colombia
Descartó en ese sentido que se vayan a dar aumentos desproporcionados o muy alejados de la inflación, por lo que habrá que fijar parámetros que mantengan un aumento sólido, pero sin que vaya a ser un palo en la rueda extra para el control de la inflación.
Gómez Martínez señaló que la variable clave que tendrá en cuenta el gobierno De la Espriella para lo que sea el aumento del salario mínimo en Colombia será la productividad que dé a conocer el DANE, toda vez que es el indicador del salario real que deberían percibir los trabajadores.
En las últimas décadas, hay que recordar, el salario de los trabajadores se ha ajustado teniendo como piso la inflación del año en curso, más lo que sea la productividad laboral, que suele ser un punto por encima del IPC.
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Con esto, el piso de discusión del salario mínimo que tendrá que liderar el gobierno De la Espriella para el 2027 podría estar muy cerca del 7 %.