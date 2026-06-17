Claudia López respalda a Iván Cepeda en segunda vuelta: estos fueron los acuerdos entre el centro y la izquierda

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López anunció su respaldo a Iván Cepeda para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.
En un acto conjunto en el que ambos dirigentes leyeron a dos voces un texto construido en común. López delimitó el alcance del acuerdo: «No es una adhesión, es un voto independiente, basado en el respeto, la confianza y la concertación».
El respaldo de López no llegó sin condiciones. Según explicó la exalcaldesa, el acuerdo se construyó sobre tres garantías que Cepeda asumió.
La primera es la lucha contra la corrupción, que incluye el apoyo a un Sistema Nacional Anticorrupción y la creación de una Fiscalía Antimafia con autonomía e independencia real para perseguir al crimen organizado.
La segunda apunta a paz y seguridad, con énfasis en distinguir la política de paz —entendida como justicia social y presencia estatal en los territorios— del sometimiento a la justicia aplicable a estructuras criminales.
La tercera garantía, en materia de salud, es que el gobierno de Cepeda concertará y presentará una nueva reforma con un sistema mixto de inversión pública y privada, «para que la salud se garantice como un derecho, no como un negocio».
Cepeda, por su parte, también acogió la propuesta de Imparables de crear un sistema nacional del cuidado con servicios gratuitos para niñez, adultos mayores y personas con discapacidad, así como una renta básica para sus cuidadoras, que en un 90 % son mujeres. A ello se suma el compromiso de ampliar la jornada escolar a siete horas diarias en primera infancia, básica y media.
López apeló a más de 30 años de trayectoria compartida con Cepeda para justificar su decisión, remontándose al movimiento estudiantil por la Constituyente de 1991. «No es una cosa de estas tres semanas. A mí me consta por más de 30 años que ese es su carácter, que ese es su estilo de liderazgo», dijo.
Cepeda reconoció a su vez el valor político de Imparables como sector socialdemócrata y de centro progresista, y destacó el papel de la senadora Angélica Lozano en el Congreso. «El progresismo no se construye con un solo color, sino con su pluralismo», afirmó.
Entre los compromisos adicionales que López resaltó figuran la aceptación sin ambigüedades de los resultados electorales del 21 de junio —cualquiera que sea el resultado— y el desistimiento de cualquier propuesta de Asamblea Constituyente.
«Preferimos un gobierno progresista imperfecto, pero sometido al control democrático de la gente y las instituciones, que la certeza de un autoritarismo clasista y violento», concluyó la exalcaldesa de Bogotá.