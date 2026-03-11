Las claves de Ecopetrol e Isagen con los fondos de capital privado para optimizar sus operaciones

Si bien las inversiones en activos alternativos suelen asociarse a proyectos de infraestructura o inmobiliarios, hay múltiples sectores que se pueden beneficiar de los fondos de capital privado que participan en estos negocios.
Uno de ellos es el sector mineroenergético, donde los fondos se han consolidado como un mecanismo para acelerar inversiones, desarrollar proyectos y ampliar las fuentes de financiación en la industria.
Ejemplos hay varios, como Ecopetrol e Isagen. En el marco del Congreso ColCapital 2026, en el que Valora Analitik es medio aliado, ejecutivos de estas compañías destacaron que estas colaboraciones permiten combinar la capacidad financiera y el conocimiento técnico de estos vehículos con la experiencia operativa de las compañías energéticas.
Sinergias entre Ecopetrol y fondos de capital privado
Para Ecopetrol, la participación del capital privado puede ser clave para avanzar en proyectos que requieren mayor flexibilidad en sus etapas iniciales.
Elisa Padilla, gerente de fusiones y adquisiciones de la petrolera colombiana, señaló que los fondos de capital privado tienen una mayor capacidad para asumir riesgos en fases tempranas, algo que resulta más complejo para una empresa estatal o mayoritariamente estatal.
“Considero que el capital privado tiene mucha oportunidad de tener sinergia con Ecopetrol como compañía estatal. Los fondos tienen mayor flexibilidad y capacidad de asumir riesgos en etapas tempranas de los proyectos, algo que nosotros, por la naturaleza que tenemos, no podemos hacer”, explicó.
En ese sentido, este segmento de las inversiones puede desempeñar un papel importante en la maduración de proyectos, para luego permitir la entrada de compañías como Ecopetrol con inversiones de mayor escala.
“En la medida que el capital privado pueda madurar y desarrollar proyectos, eso le habilita a Ecopetrol poder entrar, desplegar inversión y tener impacto en el país”, agregó Padilla.
Isagen y capital privado: ejemplo de transformación empresarial
El impacto también se refleja en la evolución de algunas empresas del sector eléctrico. Un ejemplo es Isagen, que en 2016 pasó de tener una mayoría estatal, a estar en manos de inversionistas internacionales tras su privatización.
Camilo Marulanda, presidente de la compañía, explicó a Valora Analitik durante el Congreso ColCapital 2026 que este cambio de propiedad trajo consigo una transformación en la forma de gestionar el negocio.
“La compañía en 2016 tuvo un cambio de dueño, fue adquirida por un grupo de fondos de capital de varios países y en ese proceso tuvo un cambio estructural en cómo ve el negocio, con más disciplina de capital, más enfoque en la ejecución y control de riesgos”, indicó.
Desde entonces, la empresa ha reforzado su enfoque en la generación de valor y en la expansión de su portafolio de proyectos. En los últimos años, Isagen ha invertido más de US$1.500 millones en nuevos proyectos y actualmente cuenta con un portafolio de crecimiento cercano a US$1.000 millones adicionales, principalmente en energías renovables.
Marulanda destacó que el aporte de los fondos no se limita al capital. También incluyen conocimiento, redes de contacto y capacidades de gestión que permiten acelerar el desarrollo de proyectos.
“Estos fondos no solo traen dinero para invertir, sino conocimiento, capacidades y relaciones que permiten invertir y crecer mucho más rápido”, afirmó.