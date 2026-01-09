Clic Air inició el 2026 marcando un nuevo hito en su plan de expansión con la incorporación de su aeronave número 20.
Se trata de un ATR 72-600, con matrícula HK 5472, que llega para fortalecer la red de rutas de la compañía y aumentar la disponibilidad de sillas en los destinos donde su operación es clave para la movilidad regional.
La ampliación de la flota responde al sólido desempeño registrado por la aerolínea durante 2025, año en el que transportó más de 1,6 millones de pasajeros en cerca de 51.000 vuelos, operando una red de 36 rutas que conectan distintas regiones del país con los principales centros urbanos.
“La llegada de nuestra aeronave número 20 es un mensaje de confianza en el mercado colombiano y un compromiso renovado con nuestras regiones. Cada avión adicional representa más oportunidades de negocio, más turismo y una Colombia mejor conectada”, señalaron voceros de la compañía.
Las ventajas del nuevo avión de Clic
La nueva aeronave, con capacidad para 68 pasajeros, entró en operación el pasado 8 de enero, fecha en la que realizó su vuelo inaugural en la ruta Bogotá–Popayán–Bogotá. Posteriormente, el avión continuó su operación hacia Yopal.
Con la incorporación del ATR 72-600, Clic Air incrementará frecuencias y capacidad en seis rutas consideradas estratégicas dentro de su operación. Desde Bogotá, se fortalecerán las conexiones hacia Yopal y Neiva, mientras que desde Medellín se ampliará la oferta de sillas hacia Montería, Bucaramanga y Cali, además de la ruta puente con Bogotá.
La apuesta de la aerolínea regional por la familia ATR responde a criterios operativos y de sostenibilidad. El ATR 72-600 es uno de los turbohélices más modernos del mercado, diseñado para operar de manera eficiente en condiciones de alta montaña, pistas cortas y climas variables, características propias de la geografía colombiana.
Además, este tipo de aeronave se destaca por su bajo consumo de combustible y su menor huella de carbono, factores que lo posicionan como una alternativa clave para una aviación regional más sostenible y competitiva.
“Con una flota de 20 aviones y un equipo humano especializado, Clic Air consolida su rol como un actor clave en la conectividad aérea del país, enfocada en atender las necesidades de los territorios”, finalizó la empresa.