Codirector del BanRep cree que la inflación en Colombia no cerrará en 4 %, sino en 6 % por alza del salario mínimo

El codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar, manifestó que para finales de 2026 la entidad monetaria proyectaba una inflación anual de 4%. Sin embargo, señaló que el alza, según él, desbordada del salario mínimo en 23 %, así como la implementación de la reducción de dos horas en la jornada laboral mensual, generarán presiones inflacionarias.
Con lo anterior, indicó que el alza real del salario se ubicaría en umbrales de entre 26 % y 27 %, al sumarse entre cuatro y cinco puntos porcentuales al incremento del salario mínimo de 23 %. En consecuencia, afirmó que la inflación tendría un aumento de dos puntos porcentuales.
Por lo cual manifestó que, en el mejor escenario, la inflación para finales de 2026 no cerraría en 4 %, sino en 6 % anual, en caso de que no se altere la tasa de política monetaria fijada por el emisor.
¿Cómo van las tasas de interés en Colombia?
Villamizar, en conversación con Skandia, indicó que variables como un mercado laboral, según él, bastante estrecho; un déficit fiscal persistente; una cuenta corriente deficitaria y creciente; y las presiones inflacionarias que desvían la inflación de la meta del Banco de la República, que es de 3%, apuntan a que la tasa de política monetaria deba ser más contractiva que la actual.
Villamizar adicionó que siempre será bienvenida la diversificación de la deuda en otras monedas, pero advirtió que persisten riesgos cambiarios no solamente de pesos a dólares, sino también de dólares a francos suizos.
“Hay riesgo de liquidez, riesgo de rollover, riesgos en el pago y la devolución de estas operaciones en un momento de alto estrés electoral, cuando se devuelve la deuda inicialmente pactada en francos suizos. Esto puede generar estrés financiero en el mercado de deuda”, dijo.
Añadió que hubo operaciones por alrededor de US$6.000 millones y que el 31 de enero se realizó una emisión de bonos globales por US$5.000 millones, lo que suma cerca de US$11.000 millones; montos que, para él, son elevados y afectan tanto el mercado de deuda pública como el mercado cambiario.
“Esto ha incidido, sin duda, en las expectativas de cobertura por parte del Gobierno y en el mercado cambiario. Es decir, es una de las razones por las cuales la tasa de cambio se mantiene apreciada”, expresó.
También mencionó que es prematuro proyectar si estas operaciones serán exitosas, pero advirtió que, en la medida en que estén asociadas a financiamiento o ampliación de la deuda, habrá un “daño para la salud económica”.
El panorama de las finanzas públicas
“Estamos en modo pandemia sin pandemia”, afirmó, al hacer alusión a que las finanzas públicas no son sostenibles. “Este es en un periodo de alto gasto fiscal con ingresos estancados. Eso no es sostenible para ningún país, ninguna empresa y ningún hogar”, agregó después.
Para él, debe haber una reducción del gasto o la implementación de medidas por el lado de los ingresos para el saneamiento de las finanzas públicas.
Las presiones por el alza del gas natural
En términos energéticos, Villamizar dijo que se vio con preocupación el incremento en el precio del gas natural durante 2025. El economista atribuyó este comportamiento a cambios climáticos, en particular al fenómeno de La Niña, explicando que en estos periodos se activan las plantas termoeléctricas, que producen electricidad a un mayor costo.
“Ese panorama se suma a que tenemos un problema grande de suficiencia de gas. Cada vez somos menos autosuficientes y cada vez estamos importando más gas para suplir la demanda interna. No vemos que esto vaya a revertirse. Cualquier programa o nuevo yacimiento, como Sirius, tendría resultados en cinco o siete años, siendo optimistas”, expresó.
La apreciación del peso protegió a Colombia de más inflación
El experto señaló que la reciente apreciación del peso, cercana a 15 %, ayudó a que la inflación fuera 1,5 puntos porcentuales más baja, pero advirtió que este comportamiento difícilmente se repetirá.
“No esperamos volver a ver otra apreciación del peso, ya que gran parte de la tasa de cambio está determinada por factores externos. Una depreciación sí representaría un riesgo adicional”, indicó.
Agregó que otro factor de preocupación es el riesgo país, que es el mecanismo utilizado por los inversionistas para decidir si le prestan dinero al Gobierno colombiano.
“Es ahí donde vemos riesgos altos y donde nos diferenciamos de la región. En algún momento estuvimos en niveles bajos junto con Chile y Perú. Luego pasamos a niveles similares a México. Posteriormente nos separamos de México y avanzamos hacia países más riesgosos como Brasil, y desde 2022 hemos estado por encima de Brasil. Actualmente, estamos en niveles de riesgo país cercanos a los de Turquía”, reveló.
El tema de los recursos pensionales en el exterior
Al referirse a la intención del Gobierno de expedir un decreto para repatriar los recursos pensionales invertidos en el exterior, Villamizar dijo que esta es otra de las variables que inciden en la tasa de cambio.
“Los fondos de pensiones tienen recursos en el exterior por cerca de $250 a $300. Esto es más que las reservas internacionales del Banco de la República. Veo con escepticismo que existan en el mercado local suficientes productos para absorber esa cantidad de flujos”, expresó.
Concluyó que los fondos de pensiones son los mayores tenedores de títulos de tesorería (TES), con más de 30 % del total en circulación, por lo que advirtió que esta medida podría generar distorsiones en el mercado, con efectos negativos sobre la participación de inversionistas extranjeros.
