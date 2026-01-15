La discusión sobre un eventual control de precios volvió a tomar fuerza en Colombia tras el incremento del 23 % al salario mínimo para 2026 y los llamados del Gobierno a vigilar que las empresas no trasladen el ajuste a los consumidores. En medio de ese debate, desde el Banco de la República surgió una advertencia: intervenir precios puede terminar siendo contraproducente para la economía.
En entrevista con Bloomberg Línea, Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República, advirtió que las medidas administrativas para contener el costo de vida pueden resultar “peligrosas e incluso nefastas”. Según Villamizar, la estabilidad de precios no se logra mediante decretos, sino a través de una política monetaria coherente y creíble.
Villamizar insistió en que, en el actual contexto de inflación, es clave que la Junta Directiva del Banco de la República envíe una señal fuerte al mercado que ratifique su compromiso con la meta de inflación del 3 %.
Salario mínimo y presión sobre los precios
El codirector explicó que el aumento del salario mínimo introduce presiones adicionales sobre la inflación, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y en pequeñas empresas con márgenes estrechos. Para muchas de ellas, resulta prácticamente imposible absorber un incremento de costos de esa magnitud sin trasladarlo a los precios finales.
En ese sentido, Villamizar señaló que pretender controlar el costo de vida a través de medidas administrativas equivale a confiar en una suerte de “fiscalismo mágico”, una estrategia que en otros países de la región ha terminado generando distorsiones, escasez o presiones inflacionarias más persistentes.
Las declaraciones del codirector se producen mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha intensificado su discurso sobre la necesidad de vigilar y regular precios. El propio mandatario ha pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) monitorear el comportamiento de las empresas para evitar lo que considera traslados “irracionales” del ajuste salarial.
Expectativas de inflación
Uno de los principales puntos de alerta para el Banco de la República es el comportamiento de las expectativas de inflación. Aunque Villamizar aclaró que no se observan dinámicas explosivas, sí reconoció que estas se mantienen alrededor de 1,5 puntos porcentuales por encima de la meta oficial, incluso antes de incorporar plenamente el impacto del nuevo salario mínimo.
Para el codirector, este escenario refuerza la importancia de defender el esquema de inflación objetivo adoptado por Colombia desde 2001, que ha sido clave para la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y la profundización del sistema financiero. El riesgo, advirtió, es que esos beneficios suelen valorarse solo cuando se deterioran.
Por eso, insistió en que la próxima decisión de política monetaria debe ser contundente y ayudar a evitar que el proceso de convergencia de la inflación se extienda más de lo necesario, en un momento en el que la credibilidad del Banco de la República juega un papel determinante.